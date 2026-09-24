La 19° edición de la Feria municipal del Libro expuso más de 120 editoriales, stands con diversas propuestas, información sobre carreras universitarias, robótica y tecnología. Además, los visitantes pudieron conocer de cerca al Polo Científico y Tecnológico construido en Ciudad Evita, a través de una exposición visual ubicada en la carpa central.

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La programación incluyó más de 250 actividades entre charlas, debates y espectáculos de destacadas figuras como Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Esteban Lamothe, Fernando Borroni, Carito Müller y Luana Pascual. El acto inaugural contó con la presentación de la bailarina y coreógrafa, Mora Godoy, junto a bailarines y bailarines surgidos del programa provincial Becas Tangueras, y artistas de Coros y Orquestas locales, la Banda de Música Municipal y elencos culturales del distrito, se informó oficialmente.

La feria de emprendedores y artesanos y la variada oferta en food trucks, durante los días de evento, fueron un lugar de encuentro y disfrute más para la masiva concurrencia de jóvenes, que mostraron un activo interés por la oferta de educación superior y las actividades creativas.

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