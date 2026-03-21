Personal del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur- Oeste “Puerta de Hierro” fueron alertados por vecinos del barrio ubicado en la localidad de San Justo, La Matanza, sobre un mamífero silvestre que se encontraba en un domicilio particular.

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Inmediatamente, los uniformados movilizaron una patrulla que se dirigió a la vivienda señalada donde fueron atendidos por dos mujeres, quienes efectivamente afirmaron tener un mono carayá exhibiéndolo a los efectivos.

El Mono carayá es una especie que se encuentra dentro de los mamíferos silvestres más comercializados ilegalmente. Su hábitat natural son las selvas y bosques. En Argentina, está distribuido en el noroeste argentino.

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Fuente: GNA

Los funcionarios pudieron constatar que se trataba de la especie cuyo nombre científico es "Alouatta Caraya", de color marrón, que se estaba enjaulado en el domicilio.

En el caso intervino el Juzgado Federal Nº 1 de Morón que convocó a la Brigada de Control de Ambiental de la Policía Federal quienes trasladaron al mono carayá al Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

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