El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza, integrado por Lorena Ramos, Ricardo Lococo y Ana María Barbetti se partió en dos.

Por un lado, en el lado mayoritario quedaron los ediles Ramos y Lococo y, por el otro, Barbetti, quien ahora preside el espacio denominado “Hacia La Libertad”.

“Lo más sano es que los tres vayamos por las ideas libertarias, pero por separado”, expresó Barbetti, en comunicación con El1. “Decidí armar mi monobloque porque quiero manejarme con libertad”, planteó la concejal y evitó brindar detalles sobre las razones de la fractura.

Y agregó: “Tenemos diferencias, hubo formas que no condicen con mis principios, pero no voy a dar detalles porque no me parece ético”. Sin embargo, aseguró que la decisión no implica “una pelea” y tampoco “un debilitamiento”. “Lo que hice es con buena intención”, señaló.

Por su parte Ramos precisó que “La Libertad Avanza es un frente de varios actores y Ana pertenece a otra línea”. “Ella decidió hacer su unibloque y no vamos a cuestionar lo que ella hace porque tiene libertad para elegir y es una decisión política”, aseguró.