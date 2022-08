Miguel vive en Isidro Casanova y había hecho un esfuerzo muy grande al comprar el primer cero kilómetro para su familia. Este trabajador del rubro textil apenas comenzaba a disfrutar de su nuevo vehículo, un Fiat Cronos, cuando su sueño se transformó en una pesadilla: Dos delincuentes armados lo encañonaron cuando volvía de hacer unas compras junto a su hija y se llevaron el coche de la puerta de su casa.

Pero eso no fue todo, apenas dos semanas después la víctima sufrió otro robo similar. Fue luego de que la compañía de seguro le repusiera de manera provisoria un automóvil igual al que tenía para que pudiera movilizarse durante algunas semanas hasta que se completen los trámites de rigor. Sin embargo, un grupo de ladrones volvió a atacar este nuevo vehículo y durante la madrugada lo desmantelaron, también en la puerta de su domicilio.

El primer hecho ocurrió en la noche del 19 de julio y fue primicia exclusiva de LaNoticia1.com. El robo tuvo lugar en la intersección de las calles Antonio Zinny y Andalgalá. A través de una cámara, se observa como Miguel Moyano (58) y su hija (35) llegaban de hacer unas compras y son sorprendidos por dos sujetos que a punta de pistola y bajo amenazas, se apoderan de las llaves del auto y escapan a bordo del cero kilómetro.

Luego de radicar una denuncia en la Comsaría Distrital Este 5ta San Carlos de Isidro Casanova, Miguel se contactó con su compañía de seguros y desde la empresa le ofrecieron -de manera provisoria- un vehículo similar al suyo para que pueda seguir trabajando. Pero en la madrugada del 2 de agosto, exactamente a dos semanas del feroz asalto que había sufrido en la puerta de su casa, padeció un robo similar.

El hombre se llevó una sorpresa cuando salió a la calle y se encontró con el coche desmantelado. Los delincuentes le robaron las ruedas y dejaron el vehículo apoyado sobre ladrillos. Todo esto ocurrió a pocos días de otro sangriento robo de auto en el partido de La Matanza, cuando el futbolista Federico Potarski fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras trabajaba como chofer para una aplicación de viajes.

“Lo que está pasando acá en La Matanza, más precisamente en la localidad de Isidro Casanova, es terrible. Primero me robaron el auto, a punta de pistola y en la puerta de mi casa. En ese momento nunca pensé hacer nada porque los ladrones me sorprendieron y además, yo estaba junto a mi hija. Fue algo traumático, porque me despojaron del auto que compré con tantos años de sacrificio”, lamentó Miguel en declaraciones a LaNoticia1.com.

“Después de hacer la denuncia, desde el seguro me ofrecieron un auto en alquiler por diez días para que yo pueda continuar trabajando”, comentó Miguel, que a diario suele ir a su taller, confeccionar prendas de vestir y despacharlas en un transporte. “El coche me lo entregaron el sábado y en la madrugada de ayer martes mi señora escuchó ruidos en la vereda. Cuando nos asomamos por la ventana, vimos que había tres chorros”, relató.

“En total me sacaron tres ruedas del auto porque no llegaron a tiempo a sacar las cuatro. Por tal motivo, tuve que volver a hacer la denuncia y comenzar nuevamente con todos los trámites”, comentó Miguel ante nuestros micrófonos, donde se mostró abatido por la situación. “Se trata de otro despojo, porque por más que el auto no era mío, el responsable del alquiler era yo”, explicó angustiado en diálogo con este medio.

En cuanto a la ola de robos en Isidro Casanova, el hombre señaló que “la situación es terrible”. “Si te ponés a hablar con la gente del barrio, uno te dice ‘a mi me robaron acá’, el otro te dice ‘a mi me robaron allá’. Siempre viví en Matanza y siempre hubo una inseguridad galopante. A lo largo de mi vida he visto cosas. Pero ya cuando ves que al de al lado le robaron, al de enfrente también, al de la vuelta igual, bueno, te das cuenta que esto es grave.

“La Policía te dice que está atada de pies y manos. El otro día conversando con un efectivo me comentaba: ‘Si disparo un tiro, demoro más yo en llenar la documentación que tengo que completar que el chorro en salir de la comisaría. Encima después salen y se ríen en la cara. Todo el sistema está hecho a la medida de los delincuentes. Está todo preparado para que los ladrones sigan delinquiendo. Así estamos”, concluyó el hombre.