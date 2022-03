Una madre lanzó un desesperado pedido de ayuda en redes, luego de un hecho que cobró gran trascendencia en los medios y tuvo como protagonista a su familia.

El 18 de enero de 2022, Verónica Osores se encontraba con su hija en Laferrere cuando la niña de 12 años cayó en un pozo de una empresa de luz en la vía pública.

El accidente derivó en una fractura de fémur (cadera izquierda) y posterior cirugía por lo que lanzaron campañas solidarias para pedir por una silla de ruedas que la víctima precisaba.

Hoy, el pedido es otro: Verónica necesita de alguna persona que haya presenciado el accidente y este dispuesta a testificar. Por ello pidó que, si alguien cumple dicho requisito, se comunique con ella al 1166175330.

Sobre el hecho

El accidente ocurrió el 18 de enero a las 08:00 y en ese entonces Verónica había publicado un fuerte descargo en sus redes sociales: "Nunca te das cuenta lo desamparados que nos encontramos por quienes gobiernan éste pais hasta que te toca vivir de cerca una situación de estas. Ayer pasamos uno de los momentos más dramáticos de nuestra vida que no se lo deseo a nadie", expresó.

Tras agradecer el acompañamiento de Dios, la madre denunció: "Un accidente que se pudo haber evitado si el municipio y las Empresas se hicieran cargo de lo que les corresponde y dejarán de llenarse los bolsillos a costa nuestra. Acá también está la maldad del hombre, algo que crece dia a día".

Por otra parte, expresó su reconocimiento a quienes se acercaron a socorrer a la niña como "el Policía que no dudo en bajar al pozo, a quienes llamaron a los bomberos, ambulancia , porque en un momento me paralicé y no supe que hacer. A quienes facilitaron la escalera, a quienes me tranquilizaban porque perdí la calma y yo sabía que mi hija necesitaba ver a su madre transmitirle tranquilidad y saber que todo iba a estar bien".

"Quiero y necesito que esto no quede en la nada ... que los responsables den la cara y paguen por esto. Ayer le tocó a mi hija y dentro de todo lo malo puede contarlo, pero eso era una trampa mortal para cualquiera y no quiero que pase más porque son accidentes evitables", sumó.