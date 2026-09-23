Un violento intento de asalto se registró en horas del mediodía de este miércoles en la sucursal Ramos Mejía del Banco Galicia, en el partido de La Matanza, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la entidad.

Ads

Delincuentes llegaron a la sucursal de San Martín y Villegas siguiendo a un hombre que ingresaba con un bolso para realizar un depósito.

En esas circunstancias, uno se abalanzó sobre el hombre con el bolso, que se resistió y, ayudado por otro joven que estaba en el cajero, logró reducirlo pese a que el delincuente disparó al menos cinco veces. Afortunadamente, no hubo heridos.

Ads

Durante la confrontación, los clientes lograron desarmar y reducir al maleante, por lo que los otros dos integrantes de la banda abandonaron el edificio y se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían arribado.

Tras llamados al servicio de emergencias 911, efectivos de la Comisaría Norte 4ª de Lomas del Mirador, y personal de una ambulancia municipal acudieron al lugar para asistir a los presentes y concretar la detención del asaltante retenido por el público.

Ads

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre .380. utilizada durante el intento de asalto. El caso quedó a cargo de la justicia local, que ordenó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas y de la vía pública para reconstruir la ruta de escape e identificar a los dos prófugos.