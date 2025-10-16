"Frente a las políticas que favorecen a los grandes grupos exportadores, las petroleras y los pooles de siembra, el Campo que Alimenta se moviliza para decir basta”, expresaron desde la organización de la medida de fuerza que se concretará este jueves en Plaza de Mayo.

Ads

La MAA, integrada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y la Fonaf, denuncia que “el modelo de negocio de Javier Milei golpea a todos los rincones del campo”.

“Muchos tuvimos que pasar la rastra a nuestra producción porque no había precio ni mercado, mientras miles de familias argentinas no pueden acceder a la comida”, expresaron.

Ads

En este marco, narraron las problemáticas que vienen padeciendo en todas las áreas de la pequeña producción campesina y cooperativa: “Al tomate de la chacra nos lo pagan menos que el año pasado”, ejemplificaron.

Además, denunciaron: “Se recortan fondos al INTA, se eliminan programas de apoyo a la agricultura familiar y se paralizan iniciativas que garantizaban asistencia técnica, financiamiento y semillas”. Y añadieron que el Gobierno “privilegia a las grandes exportadoras con beneficios extraordinarios: acceso a dólares preferenciales, rebajas impositivas y negociados que consolidan su poder”.

Ads

Puede interesarte