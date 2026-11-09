La Mesa de Adopción de zona norte realizó en Tigre un nuevo encuentro de trabajo y abordaje de los procesos
La actividad reunió a profesionales y representantes de distintas instituciones con el propósito continuar fortaleciendo los mecanismos adoptivos de niños y adolescentes. A su vez, también promover acuerdos y criterios de trabajo conjunto sobre la temática, se informó oficialmente.
El Municipio de Tigre realizó una nueva reunión de la Mesa de Adopción de la zona norte, un espacio de intercambio y articulación entre organismos y equipos especializados que trabajan en el acompañamiento de los procesos de adopción. Estas jornadas tienen como propósito generar el diálogo y cooperación entre los organismos e instituciones de la región.
La iniciativa contó con la participación de profesionales de los equipos técnicos de los Juzgados N° 1 y 3 de San Isidro; integrantes del equipo de Adopción de San Fernando; representantes de la Comisión de Adopción y Familia del Colegio de Psicólogos del Distrito XV; miembros de la Oficina de Adopción de San Isidro y del programa Afianzando Lazos, perteneciente al Gobierno local.
Durante el encuentro se abordaron distintas cuestiones vinculadas a los procesos de adopción de niñas ,y adolescentes, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer el trabajo articulado y avanzar en acuerdos conjuntos que contribuyan a mejorar las intervenciones de cada institución.
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