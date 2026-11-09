El Municipio de Tigre realizó una nueva reunión de la Mesa de Adopción de la zona norte, un espacio de intercambio y articulación entre organismos y equipos especializados que trabajan en el acompañamiento de los procesos de adopción. Estas jornadas tienen como propósito generar el diálogo y cooperación entre los organismos e instituciones de la región.

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La iniciativa contó con la participación de profesionales de los equipos técnicos de los Juzgados N° 1 y 3 de San Isidro; integrantes del equipo de Adopción de San Fernando; representantes de la Comisión de Adopción y Familia del Colegio de Psicólogos del Distrito XV; miembros de la Oficina de Adopción de San Isidro y del programa Afianzando Lazos, perteneciente al Gobierno local.

Durante el encuentro se abordaron distintas cuestiones vinculadas a los procesos de adopción de niñas ,y adolescentes, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer el trabajo articulado y avanzar en acuerdos conjuntos que contribuyan a mejorar las intervenciones de cada institución.

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