La pregunta que retumba en Florencio Varela es qué pasó en el domicilio ubicado en la localidad de Bosques donde Micaela Lator, de 47 años, y su hijo Esteban, de 6, fueron encontrados sin vida en su casa.

La primera hipótesis sugería que la madre del niño, que padecía autismo, había tomado una abrupta decisión asesinándolo para luego quitarse la vida. El padre del menor, Fernando C., un tornero de 47 años, fue quien llamó al 911 y en su testimonio aseguró que se encontró con ambos cuerpos sin vida al llegar del trabajo.

El giro en la investigación, lo arrojó la autopsia que no coincide con esa posibilidad. “La hipótesis de que ella le disparó al hijo y que él haya quedado con vida no es irrazonable, pero no es compatible con las pruebas que tenemos hasta ahora”, explicó un investigador al medio Infobae.

La mencionada autopsia reveló que Micaela murió alrededor del mediodía, mientras que su hijo falleció aproximadamente a las 18.00, es decir, seis horas después. Además, se constató que la mujer presentaba dos heridas de bala: una en el tórax y otra en la cabeza, cuando inicialmente se había informado de un solo disparo.

Ahora, las miradas se alejan de la hipótesis homicidio-suicidio para centrarse en el esposo de la mujer y padre del niño. Los investigadores buscan confirmar si efectivamente estuvo en su lugar de trabajo durante el día del crimen. El fiscal Darío Provisionato, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 descentralizada de Florencio Varela, ordenó realizar un dermotest al hombre para determinar si disparó un arma recientemente

En la escena del crimen, la Policía Científica secuestró dos armas de fuego: un revólver calibre .22 marca Amadeo Rossi, hallado sobre la cama con dos vainas servidas y un proyectil intacto, y un revólver calibre .38 Colt, sin municiones, que estaba guardado en un ropero. También se incautaron los teléfonos celulares de las víctimas y varias prendas del esposo, que serán analizadas.

Sin embargo, aún no se descarta nada. Se conoció que otros miembros de su familia habían atravesado situaciones similares: su madre y dos primos habrían intentado suicidarse en el pasado. Un día antes del trágico suceso, Micaela publicó en su cuenta de Facebook: "No quiero mucho en la vida, solo una vida mejor para MI HIJO…", lo que ahora cobra un significado estremecedor.

El caso, inicialmente caratulado como homicidio seguido de suicidio, está siendo revisado a la luz de las nuevas pruebas, mientras se esperan los resultados de los peritajes para determinar las responsabilidades en este trágico hecho que conmociona a la comunidad de Florencio Varela.