La Municipalidad de La Plata lanzó una campaña para promover la reparación y recuperación de las veredas por parte de los vecinos con el objetivo de contribuir al ordenamiento urbano y preservar la identidad característica de la capital bonaerense.

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La iniciativa alcanza tanto al casco fundacional como a las distintas localidades del partido y recuerda que, según la Ordenanza N° 3001 de 1963, el mantenimiento de las veredas corresponde a los frentistas.

En ese marco, el Municipio difundió material informativo para orientar a los ciudadanos sobre las características que deben respetar al realizar los trabajos, de acuerdo con las particularidades de cada sector.

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CRITERIOS PARA CADA ZONA

En el casco fundacional, el diseño establecido por la normativa indica que las calles deben tener baldosas cuadriculadas de 9 panes, mientras que para las avenidas y diagonales se establecen baldosas de bastón y vainillas con 5 estrías rectas.

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Del lado par, los colores correspondientes son amarillo ocre con guarda roja; y del impar, gris granítico con guarda negra.

Asimismo, fuera del casco, el diseño debe ser de baldosones de cemento o granito de 40 por 40 centímetros.

COMPROMISO CON LA CIUDAD

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La campaña también busca reforzar el cuidado del valor urbanístico de La Plata, declarada de interés histórico nacional mediante el Decreto Nacional N° 1308 de 1999, y promover el compromiso de los vecinos con el mantenimiento de sus cuadras y barrios.

Para realizar consultas y obtener más información, las personas interesadas pueden acercarse al espacio de atención al público ubicado en calle 9 entre 55 y 56, N° 1134.