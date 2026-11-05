La nadadora argentina Cecilia Dieleke, la atleta más importante de la delegación argentina, volvió a subirse al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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La bonaerense oriunda de San Martín conquistó este jueves la medalla de bronce en los 50 metros espalda y completó una destacada participación en el certamen, con tres de las cinco preseas que consiguió nuestro país en la cuarta edición de estos Juegos.

La representante de la Sociedad Alemana de Villa Ballester registró un tiempo de 28.83 segundos en la final y terminó en el tercer puesto. La rumana Daria-Mariuca Silisteanu se quedó con el oro, con 27.93, mientras que la surcoreana Seungwon Kim obtuvo la medalla de plata, con 28.21.

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Dieleke había conseguido el cuarto mejor registro de las series clasificatorias, con 29.29 segundos, y logró mejorar su marca en la definición para asegurarse un nuevo lugar en el podio.

La joven de 16 años concluyó su participación en Dakar con tres medallas: ganó el oro en los 200 metros espalda, con un tiempo de 2:10.05, y obtuvo dos bronces, en los 100 y 50 metros de la misma especialidad. Además, tuvo el honor de portar la bandera argentina junto al gimnasta Benjamín Fernández de Landa durante la ceremonia inaugural.

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La sanmartinense cierra así un año brillante en el que fue la atleta más laureada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 (siete medallas, tres de oro), y una de las más destacadas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde sumó otras cinco.

"Estoy muy contenta por siempre poder dejar a la Argentina lo más alto posible y demostrar todo lo que entreno para poder estar acá. Se lo dedico a todos, porque creo que todos con los que convivo ponen su granito de arena para que yo pueda estar acá: mi familia, los entrenadores, mis amigos y toda la gente que está detrás”, comentó tras las ceremonias de premiación.

Y añadió: "Era lo que había venido a buscar. Sabía que iba a estar bastante peleado y difícil, pero estoy muy feliz. Más allá de las medallas, esto es recordar todo lo que hice para llegar hasta acá. Es la demostración de decir 'yo puedo' y de que todo lo que entrené siempre se va a plasmar en una competencia".