Catalina había sido trasladada en un vuelo sanitario el 10 de octubre y sometida a una cirugía de más de once horas en el Hospital Garrahan, donde intervino un equipo médico de siete áreas quirúrgicas. El accidente ocurrió el 9 de octubre por la noche, durante la presentación del proyecto final de la muestra escolar.

“Era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá”, recordó su padre, Javier Maglio, en diálogo con Telenoche. “En una semana pasó de una cirugía tan grande a estar en una sala común. Para nosotros es algo impresionante, muy importante. Ahora podemos estar más con ella”, agregó emocionado.

Por su parte, Ángeles, la mamá de Catalina, aseguró que la niña “va mejorando día a día”. “Tiene sus días, pero va evolucionando muy bien”, contó. Ambos padres destacaron el trabajo del personal médico del Garrahan y el acompañamiento recibido tras el hecho que conmocionó a toda la comunidad educativa pergaminense.

El incidente se produjo cuando una alumna encendió una mezcla de azufre y carbón junto a sales dentro de dos tubos metálicos para simular la erupción de un volcán. Sin embargo, la reacción química se descontroló y provocó una fuerte explosión que arrojó fragmentos incandescentes en todas direcciones.

Catalina, que estaba sentada en primera fila, recibió el impacto de un trozo metálico en el rostro. El fragmento ingresó por el maxilar superior izquierdo y se alojó a apenas dos milímetros de la arteria carótida, lo que comprometió su vida.

Además de la nena, una docente del colegio debió ser operada en el Hospital Provincial San Felipe, de San Nicolás, mientras que otros 15 heridos —entre adultos y menores— fueron atendidos por lesiones leves y dados de alta horas después.

“Nosotros estábamos con mi mamá, que la operaban, y cuando llegamos a Fontezuela, el pueblo donde vivimos, nos llamaron para avisarnos que la nena había tenido un accidente. No sabíamos qué había pasado”, relató Ángeles. “Cuando llegamos al hospital nos encontramos con esta tragedia, con este accidente tan grande”.

La explosión generó conmoción en Pergamino, donde el caso sigue bajo investigación para determinar si hubo negligencia en las medidas de seguridad durante el experimento.