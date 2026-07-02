La intensa ola de frío que afecta a gran parte del país dejó una postal poco habitual en la costa bonaerense. Luego de las nevadas registradas durante la madrugada en Sierra de los Padres, también se reportó caída de copos de nieve y aguanieve en distintos sectores de Mar del Plata, además de Batán y otras localidades del partido de General Pueyrredón.

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El fenómeno comenzó a hacerse visible desde las primeras horas de la mañana, cuando vecinos de distintos barrios compartieron imágenes de copos a través de las redes sociales.

Una de las imágenes más llamativas se observó en las playas de Varese y Cabo Corrientes, donde la arena amaneció cubierta por una fina capa blanca, una escena poco frecuente para la ciudad balnearia.

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Con el correr de la mañana, también se registraron copos en la zona céntrica. Aunque la nieve se derretía rápidamente al tocar el suelo húmedo, en algunos sectores alcanzó a cubrir levemente vehículos estacionados, bancos y parte del mobiliario urbano.

El fenómeno también se vivió en escuelas, donde alumnos y docentes salieron a los patios para observar la caída de nieve, mientras que pacientes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) aprovecharon para contemplar el paisaje desde el ingreso al establecimiento.

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En Batán, las nevadas fueron más intensas y lograron cubrir jardines, vehículos y espacios verdes, una situación similar a la registrada durante la madrugada en Sierra de los Padres, Gloria de la Peregrina y otras zonas cercanas.

Además, vecinos de La Armonía, sobre la Autovía 2, reportaron vehículos completamente cubiertos por una fina capa de nieve.

El episodio ocurrió en el marco de la ola polar que mantiene bajo alerta a gran parte del territorio nacional