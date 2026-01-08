La Provincia de Buenos Aires relanzó su página oficial de promoción turística con una plataforma renovada que apuesta a la innovación y a las nuevas formas de comunicación digital. El sitio buenosaires.tur.ar incorpora como principal novedad a ReCreo, el chatbot turístico oficial bonaerense, una herramienta pensada para facilitar la planificación de viajes y escapadas dentro del territorio provincial.

Ads

ReCreo está disponible tanto como web chat dentro del portal como a través de WhatsApp, lo que permite acceder a información turística de manera rápida, simple y personalizada, las 24 horas del día. El asistente digital responde consultas en tiempo real sobre destinos, atractivos, circuitos turísticos, fiestas populares y eventos, además de propuestas gastronómicas, actividades culturales, visitas guiadas y experiencias en bodegas y viñedos.

Uno de los principales diferenciales del chatbot es su capacidad de acompañar a las personas antes, durante y después de cada viaje. Desde inspirar una escapada de fin de semana hasta sugerir qué hacer en un destino específico, ReCreo se adapta a los intereses, el momento del viaje y la ubicación del visitante, funcionando como un verdadero asistente turístico digital.

Ads

Además de brindar información, la estrella viajera invita a descubrir y recorrer la Provincia conectando a los usuarios con los mejores atractivos de cada municipio y con las propuestas que se difunden a través de las redes oficiales de Turismo.

Con la integración del chatbot en WhatsApp, la Provincia amplía el alcance y la accesibilidad de su oferta turística, poniendo la información al alcance de la mano y consolidando una estrategia de promoción adaptada a los hábitos digitales actuales.

Ads