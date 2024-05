A partir del 24 de mayo dejará de funcionar la oficina de Correo Argentino en la localidad que se ubica en el partido de Trenque Lauquen, confirmó Ignacio Falcioni, responsable de la dependencia desde hace 13 años.

“Se cierra en 2 semanas la agencia de correo argentino de nuestra localidad. Hoy lo han sabido todos pero yo lo sé hace unos cuantos días, opte por no decir nada ya que ah sido un muy mal trago”, comentó Falcioni a través de su perfil personal en Facebook.

Este anuncio que se suma a la decisión tomada en Santa Regina, partido de General Villegas, y al de otras oficinas en provincia y el país. Allí los vecinos se manifestaron con un cartel que decía “Condenados a emigrar”.

Los vecinos de REGINA en la sede del Correo

“He recibido innumerables mensajes de apoyo y de propuestas para tratar de frenar esta locura y realmente me hace saber que he sido un bien servidor para mi pueblo, no sólo me toca a mi si no a muchos compañeros de la zona 5 de la pcia de bs as. Son más de 50 sucursales es mucha gente”, comentó.

Y agregó: “Es una situación de mucha incertidumbre la que se vive en la empresa, deseo lo mejor a los que nos vamos y también a los que se quedan a poner el pecho”, señaló.

Un total de 900 serían las oficinas de todo el país que cerrarán sus puertas. Cabe recordar que el proyecto de Ley Bases con media sanción tiene al Correo Argentino entre las empresas sujetas a privatización.