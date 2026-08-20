María Lola Bis confirmó públicamente su decisión de avanzar hacia una candidatura de cara a las elecciones de 2027 en Villa Gesell y buscó poner fin a las especulaciones sobre su futuro político.

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A través de una publicación en redes sociales, la activista social geselina sostuvo que “no hay más margen de error” luego de los resultados de los últimos comicios y planteó la necesidad de disputar el futuro de la ciudad.

“Hay que luchar y recuperar lo que han destruido”, expresó Bis, quien aseguró que su “honestidad y amor por Villa Gesell”, junto con su “fuerza” y “coraje”, conforman la fórmula para que a partir de 2027 “haya esperanza” y la localidad vuelva a ser, según sus palabras, la ciudad que sus vecinos recuerdan.

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En un mensaje de fuerte tono político, la dirigente social llamó a quienes comparten su mirada a involucrarse en el próximo proceso electoral. “En 2027 los que la amamos de verdad nos tenemos que plantar”, afirmó.

Bis tiene 50 años y reside en Villa Gesell. En su publicación hizo especial hincapié en su vínculo personal con la ciudad y planteó como una de sus principales preocupaciones la seguridad de los vecinos.

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“Quiero que mi hija, tus hijos y nietos puedan caminar tranquilos al igual que nosotros por toda nuestra ciudad”, manifestó.

Independiente, pero buscada por la oposición

Si bien Bis no integra actualmente ningún espacio político, su posicionamiento ya despertó el interés de distintos sectores opositores de Villa Gesell.

Según trascendió, el PRO, La Libertad Avanza y, en menor medida, la UCR mantienen interés en acercarla a sus estructuras de cara a 2027.

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La propia Bis se define como independiente, aunque mantiene un posicionamiento crítico hacia el intendente actual, Gustavo Barrera, quien pertenece al peronismo bonaerense y se ubica en la filas de Axel Kicillof.

Por el momento, Bis presentó su decisión como un proyecto vinculado directamente con su identidad geselina y su actividad social. “Activista social, geselina y argentina, en busca de justicia y transparencia”, se definió en sus redes.

De esta manera, a más de un año de las elecciones de 2027, Lola Bis comenzó a instalar públicamente su nombre como una posible protagonista del escenario político de Villa Gesell, mientras distintos espacios buscan definir estrategias y candidaturas para disputar el gobierno municipal.