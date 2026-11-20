A unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Roque Pérez, existe un pequeño pueblo donde el paso del tiempo parece haberse detenido. Se trata de La Paz, un paraje rural que convirtió sus antiguos almacenes de Ramos Generales y pulperías en atractivos turísticos, con propuestas gastronómicas que recuperan los sabores y las tradiciones del campo bonaerense.

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Ubicado a ocho kilómetros de la ciudad de Roque Pérez y a pocos metros de la Ruta Nacional 205, La Paz es considerado el primer asentamiento poblacional del distrito. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando la región todavía era territorio de frontera y las primeras construcciones debían protegerse de posibles ataques de los malones.

Aquellas edificaciones, levantadas con adobe y techos de paja, estaban rodeadas de fosos y zanjones. Durante el día se colocaban tablones para permitir el paso de las personas, mientras que por las noches se retiraban como medida de protección.

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Una historia que comenzó con una pulpería

Los orígenes comerciales del paraje se remontan aproximadamente a 1832, cuando comenzó a funcionar la primera pulpería de la zona, con autorización de Juan Manuel de Rosas. En aquel momento, el lugar todavía no tenía el nombre de La Paz.

La denominación llegó hacia 1859, cuando Ramón Portos y Manuel González fundaron formalmente el boliche La Paz. El nombre fue elegido en referencia a los acontecimientos políticos que siguieron a la Batalla de Cepeda y al posterior Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de ese año, que estableció las bases para la reunificación de Buenos Aires con la Confederación Argentina.

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Con el correr de las décadas, aquella pulpería se transformó en un enorme Almacén de Ramos Generales, que llegó a ofrecer una amplia variedad de servicios y productos: tenía peluquería, botica, herramientas, armas, venta de madera y hasta surtidor de combustible.

Era mucho más que un comercio. Funcionaba como punto de encuentro de los vecinos, trabajadores rurales y estancieros, que se acercaban para realizar compras, intercambiar noticias y organizar sus cuentas.

Otro acontecimiento importante ocurrió en 1884, cuando se inauguró la primera estafeta postal y telegráfica de la zona. Hasta entonces, los habitantes debían trasladarse a caballo durante varias horas hasta Lobos o Saladillo para enviar correspondencia.

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El edificio histórico hoy funciona como el restaurante de campo La Estafeta, que mantiene vivo el recuerdo de aquella etapa.

Almacenes, gastronomía y construcciones centenarias

Uno de los principales atractivos turísticos es el Almacén La Paz, que conserva buena parte de su ambientación original. El mostrador antiguo, las estanterías con objetos de otras épocas y las rejas de la vieja pulpería permiten conocer cómo funcionaban estos establecimientos rurales.

El comercio continúa en manos de descendientes de la familia Gómez, que mantienen la tradición familiar desde hace tres generaciones.

También se destaca la Pulpería de Ramos Generales, una construcción de adobe que forma parte del patrimonio histórico del paraje y representa una de las postales características de los antiguos pueblos bonaerenses.

La propuesta se completa con otros espacios gastronómicos, comidas típicas y productos regionales. Los almacenes rurales son hoy el corazón de la actividad turística de La Paz, donde los visitantes pueden combinar un recorrido histórico con una experiencia gastronómica.

La Noche de los Almacenes, una fiesta que convoca a miles de visitantes

La Paz también forma parte de uno de los acontecimientos turísticos más conocidos de Roque Pérez: la Noche de los Almacenes, una celebración que generalmente se realiza durante enero y que convoca a miles de personas.

Durante el evento, los antiguos comercios y establecimientos rurales abren sus puertas para recibir al público con propuestas gastronómicas, música en vivo, danzas y actividades culturales.

A pocos kilómetros se encuentra La Paz Chica, otro pequeño pueblo de campo que complementa el recorrido y que cuenta con una particularidad: alberga el único cine rural del país.