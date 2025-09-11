La periodista bonaerense Carolina Amoroso, reconocida conductora de Todo Noticias y oriunda de Coronel Brandsen, se convirtió en mamá por primera vez. El miércoles por la tarde nació Vicente, su hijo junto al músico Guido Covini, y la noticia fue recibida con gran alegría en su entorno familiar y laboral.

Desde la clínica, Amoroso relató al aire los primeros detalles de esta nueva etapa. “El hogar se llenó de ilusión, ternura y expectativas”, expresó emocionada. Con humor, describió al bebé como “un bebotón de 4 kilos”, y agregó: “A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses”.

La conductora, que en varias oportunidades fue reconocida con el Premio Martín Fierro, también contó cómo vivió el parto: “Estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes. El equipo que me atendió fue espectacular, desde el médico a la partera, todo… hicimos un equipo, fueron varias horas”.

Sobre la participación de Covini, Amoroso destacó que estuvo presente en todo momento y aportó fortaleza durante la madrugada. Además, compartió algunas anécdotas de las primeras horas de Vicente: “Le encanta la noche, igual que cuando estaba en la panza”, bromeó, mientras señalaba que el bebé pasa mucho tiempo en brazos de sus padres.

La periodista, nacida en 1985 en Brandsen, agradeció especialmente al equipo médico y a las puericultoras que la acompañaron en este proceso. La profesional, que cursó sus estudios en la Universidad de San Andrés y consolidó una carrera periodística con destacadas coberturas internacionales, ahora atraviesa una etapa personal única.

