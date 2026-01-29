Liliana Etcheverry, vecina de Bahía Blanca, atraviesa una situación desesperante luego de haber salido, junto a su esposo, como garante para que su hijo pudiera comprar un auto. El joven dejó de pagar las cuotas y la deuda, con intereses acumulados, cayó directamente sobre los padres.

Ads

Según relató, la concesionaria Lago S.A. les reclama hoy 200 millones de pesos, producto de intereses que alcanzan el 400%. Desde hace un año, el matrimonio paga cerca de un millón de pesos por mes —500 mil cada uno— para intentar cubrir el embargo.

“Tenemos un embargo con la concesionaria. Es imposible de afrontar. Es como pagar seis autos cero kilómetro. Nunca vamos a terminar”, expresó Liliana.

Ads

Fue estafada por su hijo y enfrenta una deuda millonaria.



Conoce la historia de Liliana Etcheverry en BHINFO. pic.twitter.com/MQ5C6XI8Uw — BHInfo (@BHInfoMedia) January 28, 2026

La mujer tiene 56 años, trabaja en la Cooperativa Obrera, mientras que su esposo es empleado de Prosegur. La carga económica impactó de lleno en su salud: sufrió depresión y necesitó asistencia psicológica. “Esto nos destruyó física y mentalmente”, contó.

A la deuda se sumó otro golpe: el auto ya no puede usarse como garantía. Según explicó, fue chocado mientras lo manejaba la madre de su nieto, quien estaba alcoholizada al momento del accidente.

Ads

El conflicto también quebró el vínculo familiar. “Cuando le informé a mi hijo sobre la deuda, me insultó y quiso pegarme. No puedo esperar nada de él”, relató con crudeza.

Foto: BH Info

Liliana aseguró que recién en diciembre de 2024 tomó real dimensión del problema, cuando le informaron que, por los intereses, la deuda había escalado hasta los 200 millones de pesos, pese a que ya habían realizado pagos por más de cuatro millones.

Hoy, la mujer busca asesoramiento legal urgente para frenar lo que considera una situación de usura y renegociar el monto. “Nuestra intención es pagar, pero sin estos intereses. Necesitamos ayuda”, sostuvo. Incluso manifestó su deseo de que el caso llegue a un abogado reconocido como Fernando Burlando.

Ads

La historia fue difundida inicialmente por el medio BH Info, y volvió a poner en agenda una problemática que atraviesa a muchas familias de la provincia de Buenos Aires: el riesgo de salir de garante y quedar atrapado en deudas impagables.