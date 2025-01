Traniela es la primera comandante transgénero de Argentina en vuelos de cabotaje e internacionales. Este sábado a las 17.00, el mismo día que el colectivo LGBTIQ+ marchará contra Milei, dará una charla gratuita en el parador Kanito de Costa Azul, invitada por la concejala Silvana Fretes.

La protagonista tiene un enfrentamiento con parte del colectivo LGBTIQ+ y una mirada particular sobre los dichos de Milei en Davos que desataron la marcha del sábado:

“Fue un discurso fuerte y desafortunado en una parte y en otra parte creo que tiene razón, en lo que habla de las imposiciones que hay en el colectivo y que tienen los distintos grupos que tiene que ver con el movimiento LGBTIQ+, que tratan de imponer en la sociedad una agenda”, lanzó al medio la opinión de La Costa.

Sobre el colectivo, dijo que “gran parte de esas corrientes tratan de imponer una agenda” y aseguró que “tomaron el discurso Milei, le pusieron una impronta política y ahora resulta que tenemos el sábado una marcha llena de publicidad política, de lobby político”.

Una de sus diferencias con el colectivo, es que Traniela no está hormonizada:

“Me han insultado y me han dicho que yo de ninguna manera voy a ser aceptada en el colectivo, porque no me estoy hormonando”, aseveró. “Tengo muchísima bronca con la marcha del sábado y estoy totalmente en contra de la forma en que se está dando”, concluyó.