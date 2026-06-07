Avellaneda recibe este a una multitud de seguidores que llega desde distintos puntos del país para despedir a Carlos "Indio" Solari. Paradojicamente, una pizzería temática dedicada a la banda quedó ubicada, casi por obra del destino, frente al lugar elegido para el velorio.

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Se trata de "Pizza Redonditos", un emprendimiento gastronómico que desde hace años se convirtió en un sitio de culto para los fanáticos ricoteros y que ahora será uno de los escenarios involuntarios de una jornada que promete ser histórica.

El velorio se desarrolla en el Polideportivo José María Gatica, sobre la avenida Mitre al 5000. Justo enfrente, junto al Parque Domínico, funciona la sucursal principal de la pizzería creada por los hermanos Leo y Fernando, quienes transformaron su pasión por Los Redondos en una propuesta que combina gastronomía y mística rockera.

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Las paredes del local están cubiertas de imágenes, afiches, ilustraciones y referencias al universo visual de la banda, mientras que la música de Los Redondos acompaña permanentemente la experiencia de quienes llegan a comer una pizza y terminan recorriendo parte de la historia ricotera.

El nombre del comercio surgió de manera espontánea. En los días previos a la apertura, los propietarios evaluaban distintas opciones y hasta habían pensado bautizar el local como "No lo soñé", en referencia a la emblemática canción "Ji Ji Ji". Sin embargo, fueron los propios vecinos quienes terminaron imponiendo la identidad definitiva.

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"La gente empezó a decir 'vamos a Redonditos' o 'pedimos en Redonditos', y ahí tuvimos que cambiar el nombre y el packaging", recordó Leo sobre la decisión de adoptar oficialmente la denominación con la que hoy es reconocida la pizzería.

Con el paso de los años, Pizza Redonditos dejó de ser un simple comercio gastronómico para convertirse en una referencia cultural para los seguidores del Indio y de Los Redondos en el sur del conurbano bonaerense.

El crecimiento de la propuesta incluso derivó en la apertura de una segunda sucursal en Villa Domínico, aunque la sede principal continúa siendo la ubicada sobre la avenida Mitre, precisamente donde este domingo confluirán miles de personas para darle el último adiós al músico.

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"Nunca imaginábamos que llegara este momento de esta manera. Muy tristes estamos, pero es increíble cómo se dio todo; termina siendo un epicentro para miles", expresó Leo.

Pese a la enorme convocatoria prevista y a las complicaciones operativas que puede generar semejante concentración de personas, los dueños decidieron mantener abiertas las puertas del local.

"Será un lío de gente, pero no vamos a cerrar, queremos estar con la gente", aseguró.

Los propietarios reconocen que la cercanía con el velorio representa una mezcla de sentimientos. Por un lado, la tristeza por la pérdida de quien inspiró el proyecto; por otro, la posibilidad de acompañar a miles de seguidores en un momento único.

"Fuimos a la Plaza de Mayo. Lo único que pido es poder estar cerca del Indio, poder entrar aunque sea un ratito", confesó Leo.