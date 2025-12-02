La histórica empresa alimenticia Georgalos, creadora del emblemático Mantecol, atraviesa un momento crítico en su planta bonaerense de Victoria, en el partido de San Fernando. En plena antesala de las Fiestas, trabajadores denunciaron la suspensión de 600 operarios por una fuerte caída en las ventas y en los niveles de producción.

La medida fue confirmada por el delegado de la planta, Rubén Domínguez, quien explicó que las suspensiones se aplican de manera rotativa en tandas de 80 empleados durante 15 días, bajo la figura de “fuerza mayor”.

“Son suspensiones por 15 días a cada trabajador. Es el mismo artículo que los empresarios pueden usar para despedir”, advirtió en declaraciones a AM530.

Según informaron desde el gremio, este esquema se extendería durante tres meses, alternando grupos de operarios. La empresa atribuyó la decisión a la merma en el consumo interno y al avance en el mercado local de productos similares provenientes de Brasil, lo que habría impactado en la producción nacional.

“Esto se suma a despidos antisindicales por una huelga que el sindicato llamó en junio. Ya salieron 180 compañeros suspendidos con un acuerdo que no está homologado y que implica una quita salarial”, agregó Domínguez.

Cabe recordar que en 2022, y tras dos décadas, Mantecol volvió a manos argentinas cuando Georgalos adquirió la planta de Mondelez en Victoria, donde actualmente se producen los tradicionales postres de maní.