El sábado 21 y domingo 22 de febrero, la ciudad de La Plata recibirá el Año Nuevo Chino, año del Caballo de Fuego, con una gran celebración que contará con dos días de festejos en Plaza Moreno (12 y 51). El encuentro será con entrada libre y gratuita y se espera la participación de más de 300 mil personas por jornada.

El festejo -ya consolidado como el Evento chino más grande del Continente- contará con numerosos atractivos y espectáculos de nivel internacional, con artistas provenientes desde China que le permitirán a los asistentes descubrir la cultura oriental y recibir el año 4724 del calendario chino tradicional.

Durante dos días, el público podrá disfrutar de una cargada agenda de actividades que incluirá más de 50 presentaciones en el escenario y cerca de 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos.

En esta oportunidad, habrá talleres de caligrafía antigua, encuentros de artes marciales, la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas junto a los dragones y leones chinos, desfiles de modas, muestras de danzas típicas y actividades para adentrarse en la cultura oriental a partir del uso de los palitos chinos, el recorte de papel o degustar un rico té.

“Este encuentro representa más que un festejo, estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez.

“El Año Nuevo Chino es la consecuencia de un trabajo gigante, multidimensional que desarrollamos desde la Fundación con nuestros amigos chinos, siendo los principales impulsores de la relación bilateral entre ambos países en áreas clave como la ciencia, la tecnología, los negocios, la cultura y el arte”, agregó el titular de la entidad.

BARRIO CHINO, ARTES MARCIALES, DRAGONES, GASTRONOMÍA Y MÁS

En esta oportunidad, se montará un Barrio Chino donde se podrá disfrutar de la comida oriental y atracciones propias de la cultura asiática. Allí estará presente el programa CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) con grandes variedades de estilos culinarios, y el tradicional paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, enmarcado en el programa de Economía Social de la Fundación Pro Humanae Vitae.

En la Plaza China, el público podrá acercarse a practicar caligrafía antigua, jugar con los tradicionales palitos chinos, aprender la milenaria técnica del recorte de papel o degustar un rico té con la afamada Ceremonia Tradicional.

Este año también se sumará el Encuentro de Artes Marciales, donde se podrán practicar disciplinas tradicionales chinas como el Kung Fu y el Tai Chi, junto a otras disciplinas asiáticas como el Taekwondo, Karate y Judo.

De acuerdo al cronograma, el escenario principal cobrará vida desde el mediodía con numerosas presentaciones durante ambas jornadas, contando con la participación de escuelas de artes marciales de la ciudad de La Plata y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 20 artistas orientales que llegarán al país para presentarse exclusivamente en este festejo.

Como ya es una costumbre, los protagonistas del evento serán los tradicionales Leones y Dragones chinos que saldrán a escena en la Ceremonia de Clavado de Pupilas en pos de llevar prosperidad y buenos augurios para todos los presentes.

En cuanto a los espectáculos musicales, el evento contará con la destacada presentación de Along, la revelación del Pop Chino y el cantante furor en redes, Chino Cuartetero. Además, participará la compañía de Tango que deslumbra a China, Tango por la Paz.

De igual modo, se podrá disfrutar del Desfile de Moda Imperial China, danzas tradicionales y shows de K-Pop y distintos ritmos; mientras que el cierre estará a cargo de reconocidas bandas platenses y DJ set.

ORGANIZADORES

Cabe destacar que el evento es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata , la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina y la Escuela Mei Hua; acompañados por las cámaras comerciales, miembros del Instituto de Formación y Promoción del Comercio a saber: la Asociación Amigos de Calle Doce; la Cámara Comercial del Centro Platense; el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.