La ciudad de La Plata vuelve a convertirse en un atractivo turístico imperdible para comenzar el año con una experiencia única. En la madrugada del 1° de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la tradicional Quema de Momos, un ritual popular que despide el año que termina y da la bienvenida al 2026.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, se desarrolla en distintos barrios platenses, donde más de cincuenta muñecos construidos de manera artesanal arderán en simultáneo. Cada momo es el resultado de meses de trabajo y suele representar personajes, escenas o mensajes que reflejan el sentir de cada barrio, convirtiendo el recorrido en un verdadero circuito cultural al aire libre.

La organización está a cargo de la comunidad de vecinos y vecinas, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Los horarios de las quemas varían según cada grupo organizador, aunque existe una tradición que se repite año tras año. Cerca de la medianoche se encienden los muñecos más pequeños y familiares, mientras que las estructuras de mayor tamaño protagonizan la escena entrada la madrugada, ofreciendo un espectáculo impactante para quienes recorren la ciudad.

El evento se realiza en la vía pública y, por lo general, no se suspende por lluvia. Solo en caso de precipitaciones muy intensas, los organizadores pueden decidir adelantar la quema para resguardar la seguridad y el estado de los muñecos.

Datos claves

Evento: Quema de Momos 2026

Fecha: 1° de enero de 2026

Horario: entre las 00:01 y las 03:30

Lugar: distintos espacios y barrios de La Plata

Entrada: gratuita

Se suspende por lluvia: no, salvo lluvias muy intensas

Más información: www.laplata.gob.ar