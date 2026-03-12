La Policía Bonaerense detuvo al hombre que se masturbaba frente a mujeres en la zona del Bosque platense. Las autoridades indican que una de las víctimas grabó el pervertido.

Ads

El sospechoso se desplazaba en una camioneta roja. Una de las denunciantes señaló que se estaciona en el Bosque y se masturba "mirando a las mujeres que pasan por allí".

El procedimiento para aprehenderlo fue llevado adelante por personal del Comando de Patrullas, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo que se encontraba masturbándose en la vía pública en la zona de Diagonal 113 y 119.

Ads

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con la denunciante, una mujer de 33 años, quien aportó características físicas del sujeto y del vehículo en el que se movilizaba.

Con esos datos, los uniformados lograron ubicar al sospechoso estacionado en la zona del Bosque, en 120 entre 52 y 53, donde procedieron a identificarlo y aprehenderlo. La causa fue caratulada “Exhibiciones obscenas” y tomó intervención la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata.

Ads