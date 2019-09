La llegada de Maradona como director técnico de Gimnasia revolucionó la ciudad platense. Un hombre vestido y caracterizado como un lobo, escapó de su trabajo para aguardar la llegada del “diez” en las calles de la ciudad.

“A las 11 de la mañana me escapé del trabajo” confesó el hincha de Gimnasia ante las cámaras de TV. “Creo que mi jefe igual no me puede identificar”, continuó el personaje que deambula por las calles de La Plata.

"Es algo maravilloso tenerlo. Darle las gracias por habernos elegido entre tantos clubes. No sentimos identificados"· agregó el fanático. Mientras se ultiman los detalles de la llegada de Maradona para ocupar la dirección técnica del equipo denominado “Lobo”, el distrito se conmocionó y espera la llegada del ex DT de Dorados de Sinaloa.