Los municipios de La Plata y Dolores avanzaron en una agenda conjunta al firmar dos convenios de cooperación institucional destinados a fomentar el turismo social y promover propuestas educativas y recreativas entre ambas ciudades.

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El acuerdo fue rubricado por el intendente platense, Julio Alak, y su par dolorense, Juan Pablo García, con el objetivo de ampliar el acceso a actividades culturales y de esparcimiento para distintos sectores de la comunidad.

La distancia entre ambos distritos, de aproximadamente 160 kilómetros, no fue un impedimento para impulsar estas iniciativas que buscan fortalecer los vínculos regionales y generar nuevas oportunidades de intercambio.

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Descuentos y turismo social

Uno de los convenios establece beneficios concretos para promover el turismo social. En ese marco, se dispuso un descuento del 30% en la entrada al Parque Termal Dolores destinado a centros de jubilados, instituciones educativas, asociaciones civiles y empleados municipales de La Plata.

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Para acceder al beneficio, las personas deberán presentar DNI y documentación que acredite su pertenencia a las instituciones contempladas. Además, la Secretaría de Turismo de Dolores llevará un registro administrativo para organizar y controlar el acceso.

Tras la firma, Alak destacó que “estas iniciativas fortalecen la cooperación entre municipios y amplían el acceso de vecinos y vecinas a propuestas de bienestar, turismo y actividades culturales y educativas para todas las edades”.

Propuestas educativas para jóvenes

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El segundo acuerdo apunta a la generación de actividades educativas y recreativas en la República de los Niños, destinadas a chicos y chicas de Dolores. La iniciativa busca acercar a niños, niñas y adolescentes a espacios emblemáticos de la capital bonaerense, combinando aprendizaje y entretenimiento.

Por su parte, García remarcó que este tipo de convenios se inscribe en una política más amplia de articulación con otros municipios, instituciones y organizaciones. “Buscamos posicionar a Dolores como un destino de cercanía y seguir fortaleciendo la economía local”, señaló.