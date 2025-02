El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, necesitaba escapar del constante asedio mediático que su figura rutilante implicaba. Por eso, pasó los veranos de 1992 y 1994 en una localidad costera poco conocida.

“Vengo a reencontrarme conmigo mismo, con la familia y que a mis nenas no le falte un minuto de su padre. Quiero volver a vivir y eso es parte de la base de este lugar. Mi corazón me decía que tenía que estar acá. A mí me invitan a Punta del Este y sé que es lindo. Pero yo quiero conocer las cosas lindas de mi país”, contaba Diego a Canal 9.

Esta joya oculta es el balneario Marisol, ubicado en el partido de Coronel Dorrego, un municipio ubicado al sur de la Provincia, cercano a Monte Hermoso. Tiene 50 kilómetros de extensión y su costa está protegida por médanos y bosques.

Para llegar hay que desviarse por la Ruta Nacional 3 y transitar un camino de ripio de 25 kilómetros.

Marisol tiene 250 habitantes, unas 16 calles de ancho y un puñado de alojamientos turísticos compuestos por un camping y cabañas. Se destaca por su playa virgen y la tranquilidad que lo llevó a Maradona a elegirla para escaparse de los flashes.