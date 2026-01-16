Un procedimiento policial llevado adelante en la Peatonal 83 de Necochea por parte de agentes del operativo sol, volvió a poner en discusión el criterio con el que se desarrollan este tipo de intervenciones, así como la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de discapacidad y salud mental.

El protagonista del episodio fue Fabián Torres, una persona con discapacidad intelectual, ampliamente conocida en la comunidad local, que fue demorada por portar una pistola de juguete.

Fabián es vecino del barrio Villa Balnearia y vive sobre la avenida 10. Recorre a diario distintos sectores de la zona costera y es una figura habitual para comerciantes, vecinos y turistas. Integra el taller protegido “Todo para Ellos”, participa activamente de propuestas municipales y, según los medios locales, se destaca por su trato afectuoso. Quienes lo conocen coinciden en que nunca representó un riesgo ni una amenaza para terceros.

Según se informó, la intervención policial se produjo ante la posible confusión que podía generar el objeto que llevaba consigo. Más allá de que desde la dependencia policial interviniente aseguraron que el trato hacia Fabián fue respetuoso, el impacto emocional ya estaba consumado.

El descargo de la madre de Fabian en un posteo de redes sociales:

“El es Fabián Torres!!! Se los presento a los agentes del operativo sol de la provincia de Bsas, que hoy lo llevaron demorado por andar con una pistola de juguete por la 83. Si bien tienen razón que una persona se puede asustar y lo puede lastimar, a Fabián me refiero, lo fui a buscar y los agentes de la comisaría fueron muy respetuosos… pero muchachos a Fabián se le nota que es una persona particular y el arma que llevaba era de juguete. De más está decir que nos conocen y de inmediato comerciantes de la zona me avisaron. ¿Realmente chicos era para tanto? Fabián recién salió, lo convencimos de que no le va a pasar nada, pero se asustó y angustió. Por favor cuiden a este tipo de personas, no los asusten, creo que a ustedes los preparan para cosas diferentes. Y no me podía quedar callada, Fabián es una persona sumamente cariñosa y si le hablan él entiende todo”.