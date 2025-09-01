En la previa de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo, el equipo de La Libertad Avanza (LLA) de Bahía Blanca replicó una escena que comenzó en el municipio de La Matanza: posaron con un cartel que rezaba “Kirchnerismo nunca más”.

La fotografía, reunió a figuras locales como el candidato a diputado provincial Oscar Liberman, el postulante a concejal Felipe Ferrández, y los concejales Mauro Reyes (presidente del Concejo Deliberante) y Vanina Linzuain.

Felipe Ferrández expresó: “A una semana de la elección estamos convencidos que la gente va a acompañarnos con su voto. Bahía Blanca es una ciudad que sufrió mucho… nadie quiere volver atrás”.

Para Ferrández, la campaña se define entre dos modelos: “discutimos quién va a votar, si el kirchnerismo con su aparato, o los ciudadanos que valoran los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional del presidente Milei”.

“Kirchnerismo nunca más no es sólo un slogan, es lo que creemos en La Libertad Avanza, que nuestro desafío en esta elección es ponerle un freno al gobierno K de Axel Kicillof que tiene la provincia abandonada”, enfatizó.

La primera postal sucedió en La Matanza

La imagen original de este estilo fue protagonizada por Javier Milei, junto con su hermana Karina y los principales candidatos bonaerenses de LLA, en un acto simbólico que dio inicio a la campaña provincial. Esa imagen, tomada en La Matanza, consolidó “Kirchnerismo nunca más” como el lema central del frente.

Este domingo 7 de septiembre se elegirán legisladores provinciales y concejales en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.