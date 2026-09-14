El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, presentó durante la conferencia de prensa de los lunes un informe sobre los recursos que, según el Ejecutivo bonaerense, la Nación dejó de transferir o ejecutar desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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Bianco aseguró que desde entonces se interrumpieron todas las transferencias no automáticas y que fueron abandonadas aproximadamente 1.000 obras en territorio bonaerense, situación que, según planteó, tuvo un fuerte impacto sobre el presupuesto provincial y las condiciones de vida de la población.

El funcionario explicó que los números fueron actualizados con los últimos índices de inflación e incorporan nuevas obligaciones que la administración nacional mantiene con la Provincia. Además, señaló que varios de los reclamos ya fueron judicializados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Reclamos por fondos que no fueron transferidos

Entre las principales deudas directas, Bianco mencionó las transferencias de Anses a la caja previsional bonaerense, por un monto cercano a $2,8 billones, correspondientes a compromisos con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones al sistema nacional.

También incluyó las compensaciones correspondientes al Consenso Fiscal 2017, por aproximadamente $1,3 billones.

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Otro de los fondos mencionados fue el FONID, que, según explicó Bianco, continuó vigente hasta mayo de 2024 pero dejó de ser abonado. Por el período comprendido entre enero y mayo de ese año, actualizado por inflación, calculó una deuda de $448.154 millones.

El ministro destacó que esos recursos eran destinados a los trabajadores de la educación en concepto de un adicional salarial.

A ese listado sumó fondos vinculados con salud sexual y reproductiva, asistencia financiera, programas sanitarios, infraestructura portuaria y otros programas nacionales.

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De acuerdo con el cálculo presentado, las deudas directas del Gobierno nacional con la Provincia alcanzan los $4,7 billones.

Unas 1.000 obras quedaron paralizadas

Otro de los ejes de la presentación fue la obra pública.

Bianco sostuvo que, tras la llegada de Milei al Gobierno nacional, se paralizaron aproximadamente 1.000 obras que estaban en ejecución en la provincia de Buenos Aires.

Entre ellas mencionó 180 obras públicas ejecutadas por la Nación, con compromisos por casi $6 billones, además de convenios del programa Procrear para construir más de 6.500 viviendas en 28 municipios.

También señaló que quedaron discontinuados convenios entre Nación y municipios para ejecutar 755 obras, por unos $943.000 millones, y otros acuerdos entre Nación y Provincia para realizar 128 obras por $527.000 millones.

En materia habitacional, Bianco incluyó además los programas Casa Propia y Reconstruir, que contemplaban la construcción de 9.725 viviendas en 52 municipios.

La presentación también incluyó 80 escuelas que debían construirse mediante convenios tripartitos entre Nación, Provincia y municipios. Según explicó, la administración nacional dejó de aportar los fondos comprometidos, calculados en $89.000 millones.

Reclamo por infraestructura penitenciaria y universitaria

El funcionario también vinculó la falta de fondos nacionales con la infraestructura penitenciaria bonaerense.

Según detalló, existía un compromiso para completar un plan que contemplaba 12.000 nuevas plazas penitenciarias. De ese total, más de 8.300 ya fueron inauguradas, mientras que el resto continúa en construcción, aunque la Provincia dejó de recibir $222.065 millones comprometidos.

Además, mencionó convenios entre Nación y universidades nacionales para realizar 30 obras, de las cuales el Ministerio de Infraestructura bonaerense asumió 22. En este caso, calculó que dejaron de llegar $715.064 millones a universidades nacionales con sede en la Provincia.

Según el cálculo presentado durante la conferencia, los saldos correspondientes a obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional ascienden a $10,1 billones.

Seguridad, transporte y medicamentos

Bianco también incluyó en su exposición fondos vinculados con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que, según explicó, era utilizado principalmente para la adquisición de tecnología y el fortalecimiento de áreas vinculadas con la seguridad, además del pago de salarios de las fuerzas policiales.

El funcionario estimó que por ese concepto deberían haber ingresado cerca de $2,5 billones.

También mencionó otros fondos y programas discontinuados o demorados, entre ellos recursos para alimentos, transporte público, acompañamiento social, emergencias climáticas, medicamentos y tratamientos sanitarios.

Dentro de ese listado, destacó que el fondo compensatorio del transporte permitía que Nación y Provincia subsidiaran partes iguales para mantener tarifas más accesibles en el transporte del interior. Según Bianco, la Nación dejó de aportar su porcentaje, mientras que la Provincia continuó sosteniendo su parte.

El cálculo de la administración bonaerense ubica en $4,3 billones la deuda estimada por la discontinuidad o retraso de distintos programas nacionales.

Bianco: el impacto total llega a $28,4 billones

Con todos los conceptos sobre la mesa, el ministro presentó el número que, según la Provincia, representa el impacto acumulado desde el inicio de la gestión de Milei.

Las deudas directas, los fondos correspondientes a obras públicas que dejaron de enviarse y los programas nacionales discontinuados o demorados suman $19,1 billones.

Pero Bianco agregó otros dos componentes como la reducción de los recursos provenientes de la coparticipación y la caída de la recaudación propia bonaerense.

Según su exposición, los recursos de origen nacional que recibe la Provincia se redujeron en casi $6 billones, mientras que la menor actividad económica provocó una caída de aproximadamente $3,4 billones en la recaudación provincial.

De esta manera, el Gobierno bonaerense calcula que el total de recursos que la Provincia dejó de recibir desde la llegada de Milei alcanza los $28,4 billones.