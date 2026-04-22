El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, anunció un incremento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), y criticó al Gobierno nacional por la disminución en la asistencia financiera.

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Según explicó el funcionario en declaraciones radiales, la medida representa un importante esfuerzo presupuestario por parte de la Provincia, que pasará de invertir 41 mil millones de pesos mensuales a 55 mil millones. El programa alcanza diariamente a 2,5 millones de chicos y chicas en todo el territorio bonaerense.

“A pesar de la deserción del Estado nacional, de los incumplimientos y de la necedad de no hacerse cargo de la realidad que estamos viviendo, estamos anunciando este aumento”, sostuvo Larroque.

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El ministro también detalló que, antes del cambio de gestión nacional encabezado por Javier Milei, la Nación cubría el 33% del financiamiento del SAE. Sin embargo, aseguró que ese aporte se redujo significativamente: “Hoy estamos en un 14% de esa cobertura, y no llega a alcanzar el 5% de toda nuestra política alimentaria”.

Hoy nuestro Ministerio está dedicando el 90% de sus recursos a la política alimentaria.



Comparto fragmento de la entrevista con @juan_amorin en #UnDíaPerfecto por @Radio10 pic.twitter.com/1YJSJOqA2n — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 21, 2026

En ese contexto, remarcó que actualmente el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad destina el 90% de sus recursos a políticas alimentarias, lo que refleja, según indicó, la gravedad de la situación social.

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Además del aumento en el SAE, el Gobierno bonaerense anunció que duplicará la asistencia alimentaria destinada a los municipios. A esto se suma un incremento del 25% en los programas sociales orientados a distintos sectores vulnerables, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas con VIH.