El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un aumento en las tarifas de energía eléctrica que comenzará a regir desde el 1º de marzo y alcanzará a usuarios de todo el territorio bonaerense. La medida fue establecida a través de la Resolución 102/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y marca un incremento superior al que se venía aplicando en los últimos meses.

El ajuste impactará en las zonas concesionadas por las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las cooperativas eléctricas del interior bonaerense.

Según se informó, el incremento promedio en las facturas residenciales será del 12%. En tanto, para aquellos usuarios que pierdan los subsidios energéticos a partir de marzo, la suba alcanzará aproximadamente el 17%.

En términos concretos, un usuario residencial sin subsidios y con consumo medio pasará de pagar $46.100 a abonar cerca de $52.000. Por su parte, un usuario con subsidios que pagaba $28.500 deberá afrontar una factura estimada en $33.300.

En febrero la tarifa había subido un 3,5% intermensual. Desde el gobierno bonaerense explicaron que la suba responde a la combinación de distintos factores. Por un lado, se ajustaron los precios mayoristas de la energía que define el Gobierno nacional; por otro, la Provincia actualizó el Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa final.

A esto se suma la puesta en marcha de un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados, que reemplaza el sistema de segmentación vigente hasta ahora. Desde este mes, los usuarios quedarán categorizados simplemente como “con subsidios” o “sin subsidios”, lo que incidirá directamente en el monto final a pagar.

Cabe aclarar que los nuevos costos mayoristas comenzarán a regir de inmediato, mientras que el VAD se aplicará desde principios de marzo. En consecuencia, los incrementos se verán reflejados en los consumos de febrero y marzo, con impacto en las facturas que llegarán durante los próximos dos meses.