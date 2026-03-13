El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Calidad Turística Bonaerense, una iniciativa destinada a fortalecer la oferta turística y mejorar los servicios del sector en todo el territorio provincial.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 94/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Augusto Costa, titular del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Un sistema para mejorar la calidad turística

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El nuevo programa prevé la implementación de un Sistema General de Calidad Turística (SICALTUR), que funcionará como un marco organizador para las distintas iniciativas vinculadas al desarrollo turístico en los 135 municipios bonaerenses.

De acuerdo con la normativa, el objetivo es “fortalecer la oferta turística actual y potencial” de la provincia, teniendo en cuenta la diversidad geográfica y las distintas realidades productivas de cada distrito. Para ello, se buscará promover herramientas que permitan mejorar la calidad de los servicios y productos vinculados a la actividad.

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La autoridad de aplicación del programa será la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del ministerio, que quedará facultada para dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.

El sistema también contempla la creación de mecanismos de evaluación y reconocimiento para los actores del sector turístico que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Entre las medidas previstas se incluye la aprobación de una identidad visual específica para el programa y la entrega de distintivos que podrán otorgarse a los distintos subprogramas o niveles de implementación dentro del sistema.

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Estos reconocimientos tendrán una vigencia determinada y deberán renovarse periódicamente, con el objetivo de garantizar la mejora continua de los servicios.

En los considerandos de la resolución se señala que la iniciativa apunta a impulsar la profesionalización de la actividad turística y la capacitación del talento humano que trabaja en el sector.

La creación del programa se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial 14.209 de Turismo, que declara al turismo de interés provincial y lo define como “un proceso socioeconómico esencial y estratégico para el desarrollo” de la provincia.