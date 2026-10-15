El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva convocatoria para financiar proyectos artísticos y culturales de murgas, comparsas y agrupaciones de carnaval, con una inversión total de $80 millones. La iniciativa se enmarca en el programa “Carnaval es Cultura”, impulsado para fortalecer las organizaciones carnavaleras y promover su participación en las comunidades.

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La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial bonaerense, mediante una resolución del Instituto Cultural provincial, que estableció la entrega de 120 apoyos económicos de entre $500.000 y $1 millón.

Cómo se distribuirán los fondos

Según lo establecido en la resolución, el programa contempla dos categorías de premios:

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40 apoyos de $1 millón cada uno.

80 apoyos de $500.000 cada uno.

De esta manera, la inversión total alcanzará los $80 millones. Los recursos estarán destinados a impulsar el desarrollo artístico de las agrupaciones y podrán utilizarse para confeccionar o reparar trajes, comprar y mantener instrumentos musicales, producir espectáculos y realizar otras actividades relacionadas con sus propuestas culturales.

Quiénes podrán participar

La convocatoria estará dirigida a agrupaciones de carnaval de toda la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para acceder a los fondos será obligatorio estar inscripto previamente en el Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval.

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La presentación y evaluación de los proyectos se desarrollará durante 2026, mientras que la entrega del dinero está prevista para febrero de 2027. Los gastos se imputarán al presupuesto provincial del próximo ejercicio, sujetos a la disponibilidad de las partidas correspondientes.

Evaluación por regiones culturales

Los proyectos serán evaluados por un jurado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo de la resolución. El proceso se organizará por regiones culturales con el objetivo de garantizar una distribución territorial equitativa de los apoyos económicos.

Entre los objetivos del programa se encuentran acompañar a las organizaciones en la elaboración de proyectos, promover la planificación como herramienta de gestión cultural y estimular la producción artística en espacios comunitarios.

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La iniciativa también busca reconocer el aporte de las murgas, comparsas y agrupaciones carnavaleras a la identidad cultural y la vida comunitaria de los distintos municipios bonaerenses.