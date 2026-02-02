El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva campaña de vacunación contra la bronquiolitis, con un llamado a las embarazadas que cursan entre la semana 32 y la 36 de gestación para que se apliquen la dosis contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de esta enfermedad en bebés.

Aunque la vacuna ya forma parte del Calendario Nacional desde hace dos años y logró reducir los casos en un 20%, preocupa la baja cobertura alcanzada.

“Las enfermedades respiratorias son la tercera causa de mortalidad infantil y la segunda causa de mortalidad postneonatal”, advirtió Federico Paruelo, director provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia, al remarcar la importancia de la inmunización materna. La vacuna se aplica a las personas gestantes, pero protege directamente a los bebés a través de la transferencia de anticuerpos por la placenta.

Según datos oficiales, desde la incorporación del fármaco los casos de bronquiolitis en menores de seis meses descendieron de casi 25 mil a menos de 20 mil en un año. Sin embargo, la cobertura no superó el 70% ni en 2024 ni en 2025, un porcentaje que las autoridades consideran insuficiente de cara a la temporada de circulación del virus.

En ese sentido, Erica Bartel, coordinadora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, explicó que “los niños y niñas cuyas madres no se aplicaron la vacuna contra VSR durante el embarazo tienen un riesgo aumentado de desarrollar neumonía o bronquiolitis graves durante el otoño e invierno”, especialmente los menores de un año y, en particular, los bebés de hasta seis meses.

La campaña ya se encuentra activa en todo el territorio bonaerense y la vacuna se aplica de manera gratuita en los más de 1.800 vacunatorios provinciales. Está destinada a las embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, así como a quienes vayan ingresando a ese período en las próximas semanas.

Señales de alarma en bebés

Desde la cartera sanitaria alertaron sobre los síntomas más frecuentes de la bronquiolitis. El silbido en el pecho y el esfuerzo para respirar suelen ser los primeros signos. En algunos casos, los bebés se agitan, se escuchan ruidos bronquiales y puede observarse el hundimiento de las costillas al respirar. A estos síntomas pueden sumarse fiebre alta y persistente, dificultad para alimentarse, trastornos del sueño, palidez o coloración morada en los labios, irritabilidad y llanto inconsolable.

Los especialistas recomiendan que, ante la presencia de estos signos, se consulte de inmediato con el equipo de salud, ya que en los meses de otoño e invierno estos cuadros pueden requerir internación, especialmente en menores de dos años.