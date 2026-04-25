El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, avanzó con la licitación de una obra estratégica para reducir el impacto de las inundaciones. Se trata de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del Río Salado.

Ads

El proyecto contempla la adecuación, ensanche y profundización del cauce, con el objetivo de triplicar la sección actual del río y mejorar su capacidad de escurrimiento. La inversión estimada asciende a 138 millones de dólares y contará con financiamiento mixto mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por 110 millones de dólares y aportes del Tesoro provincial.

Durante el acto licitatorio, autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos informaron que se recibieron siete ofertas, que ahora serán evaluadas en el proceso administrativo correspondiente.

Ads

Las obras abarcan un tramo de 60,26 kilómetros entre Bragado y aguas debajo de la laguna Rocha, e incluyen además la reconstrucción de siete puentes, tanto viales como ferroviarios. En detalle, se intervendrán estructuras clave como los puentes Cardales, Warnes–Seguí, Las Rosas (RP 42), Estancia La Noria e Irala–Coliqueo, entre otros.

Desde la Provincia, sin embargo, insistieron en la necesidad de que el Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, reactive el tramo IV del plan, cuya paralización generó demoras en el desarrollo integral de la obra.

Ads

El subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, destacó la magnitud del proyecto: “La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires. Con esta licitación vamos a lograr llegar casi hasta el final”.

Además, remarcó el impacto territorial de la iniciativa: “Es una obra que abarca entre el 70% y el 80% del interior bonaerense, con gran relevancia frente al cambio climático y el exceso de lluvias”.

El Plan Maestro del río Salado alcanza una extensión de 531 kilómetros, abarca una superficie de 170.000 km², equivalente al 55% del territorio provincial, y beneficia a 59 municipios y a más de 1,5 millones de habitantes. En este tramo, se prevé además la recuperación de unas 400 mil hectáreas productivas, junto con acciones para preservar los humedales de la región.

Ads

El tramo V constituye la etapa final del plan, que en total se extiende por más de 95 kilómetros entre la laguna de Bragado y la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los distritos de Chacabuco y Alberti.

Una vez finalizadas estas obras, el Gobierno provincial estima haber completado el 45% del Plan Maestro durante la actual gestión, con la recuperación de alrededor de 8 millones de hectáreas productivas en toda la cuenca.