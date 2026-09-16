La provincia de Buenos Aires decidió no montar su tradicional stand en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 (del 26/09 al 30/09) y reasignará los recursos que estaban previstos para esa participación a distintas acciones destinadas al sector turístico. Según explicó la funcionaria, el espacio institucional provincial demandaba una inversión cercana a los $1.000 millones.

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La decisión implica un cambio respecto de la estrategia utilizada en años anteriores. Buenos Aires suele contar con uno de los espacios más grandes de la FIT, donde los 135 municipios tienen la posibilidad de promocionar sus destinos y productos ante turistas, agencias de viajes, operadores y profesionales del sector.

Un stand de 850 metros cuadrados

Martínez detalló que el espacio previsto para la Provincia tenía una superficie cercana a los 850 metros cuadrados.

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Frente al costo proyectado, el gobierno de Axel Kicillof resolvió modificar el esquema y utilizar esos fondos en acciones que, según explicó la funcionaria, tengan un impacto más directo sobre la actividad.

“La decisión de nuestro gobernador va a ser afectar esos recursos al turismo, pero de una manera que llegue más a nuestros destinos y a nuestros prestadores”.

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Ahora, la Subsecretaría de Turismo deberá definir qué programas, herramientas o acciones recibirán el dinero.

Todavía no se precisó si Buenos Aires mantendrá algún tipo de presencia institucional de menor escala en la FIT ni bajo qué modalidad podrían participar los municipios bonaerenses.

“Las peores vacaciones de invierno desde la pandemia”

El anuncio estuvo acompañado por un diagnóstico crítico sobre el comportamiento de la actividad turística durante las últimas vacaciones de invierno.

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Martínez sostuvo que la Provincia atravesó “las peores vacaciones de invierno que se tengan recuerdo después de la pandemia” y señaló especialmente la caída del consumo.

“En términos generales, sobre todo cayó el consumo, y creo que eso es algo generalizado”, afirmó.

La funcionaria planteó que las dificultades alcanzaron a diferentes sectores vinculados con el turismo, entre ellos alojamientos, gastronomía, excursiones y entretenimiento.

El escenario se produjo pese a las estrategias desarrolladas por la Provincia y los municipios para diversificar la oferta y promover destinos vinculados con las sierras, el turismo rural, las estancias, la gastronomía y las fiestas populares.

Una caída que impacta más allá de Buenos Aires

Martínez también puso el foco en el peso que tiene la provincia de Buenos Aires dentro del turismo interno argentino.

La jurisdicción concentra alrededor de 17 millones de habitantes y constituye uno de los principales mercados emisores de turistas hacia otros destinos del país.

Por ese motivo, una reducción en la capacidad de viaje y en el nivel de consumo de los bonaerenses también puede repercutir sobre las economías de otras provincias.

“La provincia de Buenos Aires es el principal destino del turismo interno”, afirmó la subsecretaria.

Y agregó: “No es una cuestión de política ideológica: estamos hablando de una actividad económica”.

La funcionaria también advirtió que algunos indicadores positivos pueden convivir con una situación más complicada para los prestadores, con menor consumo, pérdida de rentabilidad y dificultades financieras.