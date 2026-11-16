El Gobierno de la provincia de Buenos Aires proyecta un importante paquete de inversiones en General Pueyrredon para 2027. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto, se destinarán más de $46.600 millones a la ejecución de más de 20 obras en Mar del Plata, Batán y otros sectores del distrito.

Ads

Según informó el diario La Capital, el listado incluye intervenciones viales, recuperación del patrimonio arquitectónico, construcción de viviendas, mejoras hospitalarias y ampliación de infraestructura judicial y penitenciaria.

Puede interesarte

La Rambla y la ruta 88, entre las prioridades

Uno de los proyectos de mayor relevancia es la segunda etapa de la puesta en valor de la Rambla marplatense. Para esta iniciativa se incorporaron $18.800 millones, destinados a recuperar uno de los principales espacios patrimoniales y turísticos de la ciudad.

Ads

Los trabajos, que comenzaron a fines de octubre luego de la adjudicación realizada en agosto, tienen un plazo de ejecución de 180 días. Contemplan la restauración de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la recuperación de los frentes comerciales, la renovación de los sanitarios públicos y nuevas tareas de parquización.

En materia vial, otro de los anuncios destacados es la transformación en autovía de un sector de la ruta 88. La Provincia prevé asignar $13.000 millones para intervenir inicialmente 17,5 kilómetros entre Batán y el acceso a Nicanor Otamendi.

Ads

La intención oficial es extender posteriormente el proyecto hasta el cruce con la ruta 77, alcanzando una extensión total de 29,5 kilómetros.

La obra responde a un reclamo histórico de vecinos y usuarios de esta carretera, que conecta Mar del Plata con Necochea y registra reiterados accidentes de tránsito. Durante este año, la preocupación por la seguridad vial impulsó una campaña de recolección de firmas para exigir mejoras en todo el corredor.

También se incorporaron $10 millones para avanzar con una nueva etapa de la circunvalación, con trabajos de apertura de traza y colectoras que permitan conectar las rutas 11, 2, 226 y 88.

Ads

Viviendas, hospitales y centros de salud

El acceso a la vivienda también forma parte de las previsiones presupuestarias. Entre los proyectos figura la construcción de 50 casas en el barrio San Jacinto, con una inversión superior a los $2.890 millones.

A su vez, se contemplan $484 millones para dotar de infraestructura a 336 viviendas del barrio Esperanza.

En el área sanitaria, el proyecto incluye $1.200 millones para la adecuación integral de hospitales provinciales y otros $60 millones para construir y poner en valor Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Además, se prevén $300 millones para levantar un nuevo centro de salud mental, una de las intervenciones incorporadas al listado de obras para el distrito.

Nuevas dependencias judiciales y obras en Batán

El sector judicial tendrá varias intervenciones. Una de las más importantes será la adaptación del inmueble ubicado en Entre Ríos 2262, donde funcionaba un hotel, para trasladar dependencias judiciales. El presupuesto estimado asciende a $3.850 millones.

También se asignaron $300 millones para adecuar los edificios de Villa Devoto y Quinta de Bary, ubicados sobre la calle Buenos Aires.

En paralelo, se incorporaron $350 millones para avanzar con el proyecto del Complejo Judicial de Mar del Plata, que busca concentrar distintas dependencias en un único edificio. La ubicación prevista es el predio de la antigua estación de cargas, en la intersección de avenida Juan B. Justo y Pehuajó.

En Batán, por su parte, se proyectan nuevas inversiones en la Unidad Penitenciaria N° 15. Se destinarán $500 millones a la construcción de un pabellón colectivo que permitirá sumar 124 plazas de alojamiento.

Otros $500 millones se contemplan para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del establecimiento, así como para la demolición y recuperación de los talleres productivos.

Casa de la Provincia y otras intervenciones

El paquete de inversiones también contempla $400 millones para continuar con la construcción de la Casa de la Provincia, que estará ubicada en el barrio San Carlos y permitirá concentrar distintas dependencias estatales en un mismo inmueble.

El listado se completa con $3.000 millones para obras generales en el distrito, $10 millones para adecuar los desagües pluviales de avenida Constitución, $10 millones para infraestructura en Centros de Desarrollo Infantil y $250 millones para mejoras en el Banco Provincia.

Las partidas forman parte de las previsiones del Presupuesto bonaerense 2027, por lo que su inclusión representa una planificación de inversiones para el próximo ejercicio y no implica, por sí sola, que todas las obras tengan garantizado el inicio o la finalización durante ese año.