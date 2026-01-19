El gobernador bonaerense Axel Kicillof prorrogó la declaración de la emergencia agropecuaria en los distritos de Guaminí y Coronel Suárez, dos de las zonas más afectadas por las inundaciones registradas durante el año pasado en la provincia de Buenos Aires.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1/26, el primero firmado por el mandatario en 2026, y busca mitigar el impacto de la crisis que atraviesa el sector agropecuario como consecuencia del exceso de agua que aún persiste en amplias áreas del Sudoeste bonaerense.

Cabe recordar que en ambos partidos el estado de emergencia o desastre agropecuario había sido declarado en 2025, con vigencia desde marzo hasta agosto de ese año. Sin embargo, tras evaluar la situación actual, la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario propuso extender la medida en aquellas circunscripciones que continúan afectadas.

En el caso de Coronel Suárez, la declaración comprende a las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV, mientras que en Guaminí abarca las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Según se informó oficialmente, los productores agropecuarios de las zonas alcanzadas tendrán un plazo de 10 días para realizar los trámites correspondientes y acceder a las exenciones impositivas y a los beneficios previstos por la legislación vigente.

