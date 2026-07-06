El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá sin cambios el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y reiteró que no adherirá a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

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Durante la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario explicó que la VTV es obligatoria por ley en territorio bonaerense y defendió el modelo actual frente a la posibilidad de que talleres mecánicos puedan realizar las revisiones técnicas.

"En la Provincia es ley y entendemos que no se puede ser juez y parte", afirmó Marinucci.

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El ministro argumentó que los talleres mecánicos tienen como actividad principal la reparación y el recambio de piezas, por lo que consideró incompatible que también sean quienes determinen si un vehículo está en condiciones de circular.

"Habilitar talleres mecánicos, cuya expertise es la renovación de repuestos y el arreglo del mal funcionamiento de un vehículo, para que determinen si está en condiciones de circular, va a terminar siendo un punto muy difícil de controlar", sostuvo.

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En ese sentido, ratificó que la Provincia garantizará la continuidad del sistema de Verificación Técnica Vehicular para todos los vehículos radicados en Buenos Aires.

Además, adelantó que el objetivo es seguir ampliando la cantidad de plantas verificadoras, especialmente en aquellas localidades donde el parque automotor no justifica una sede permanente, pero donde el servicio resulta necesario para facilitar el acceso de los vecinos.

"Entendemos la necesidad de seguir ampliando con plantas en localidades donde es necesario como un derecho para el ciudadano", señaló.

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Críticas a la decisión del Gobierno nacional

Marinucci también cuestionó las modificaciones implementadas por la Nación en materia de revisiones técnicas y sostuvo que podrían generar consecuencias negativas para la seguridad vial.

Según explicó, los centros de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que queden desafectados de ese sistema podrían concentrar otras verificaciones, como las correspondientes a vehículos de distintas jurisdicciones o al transporte de cargas.

Para el funcionario, se trata de "una vez más una decisión del Gobierno nacional de ir en contra del bonaerense", ya que, según afirmó, no solo podría generar un perjuicio económico, sino también incrementar los riesgos en las rutas.

Marinucci agregó que la postura de la Provincia cuenta con el respaldo de asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, que acompañan la decisión de mantener el esquema actual de la VTV como herramienta para reforzar los controles y la seguridad en la circulación.