El gobierno bonaerense no descarta volver a impulsar el proyecto para restablecer la reelección indefinida de los intendentes, una iniciativa que no logró avanzar en el Senado provincial durante este año pero que volverá a estar en discusión en 2026.

Actualmente, son alrededor de 70 los jefes comunales que necesitan eliminar las limitaciones vigentes para poder volver a competir por el cargo en las elecciones de 2027. A mediados de este año, el intento de modificar la normativa fue frenado en la Cámara alta por el Frente Renovador, lo que postergó el debate.

Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó la postura del Ejecutivo provincial. “Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires”, afirmó en conferencia de prensa, y sostuvo que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo”.

Bianco aclaró que aún “no hay definiciones” sobre otros puntos de una eventual reforma política. En ese sentido, recordó que en octubre de este año el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, solicitó a la Legislatura bonaerense que aborde estas discusiones durante 2026, un año sin elecciones, para poder trabajar con mayor previsibilidad.

En aquella oportunidad, el magistrado había señalado que “hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la boleta única de papel”, y remarcó que actuar con tiempo “es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales”.

