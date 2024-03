Por Gabriela Edith Lorenzo.

Tras el anuncio de Javier Milei en el marco de la inauguración de un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la Nación, en el que confirmó el cierre del Inadi y adelantó que la misma suerte correrá la histórica agencia Télam, las repercusiones no tardaron en llegar. Entre los primeros apoyos se anotan el del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBa) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPRE).

Además del apoyo recibido en redes por parte de periodistas, políticos y otras figuras de renombre, algunos usuarios también se lamentaron por el cierre. Conmovió en Twitter la historia de Saúl Pérez, relatada en un video por él mismo, en el marco de una protesta en defensa de trabajadores despedidos de la Agencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Ésta es una foto que me sacaron los compañeros de Télam. Gracias a ésta foto mi familia, mis viejos, se enteraron que yo estaba vivo en Malvinas" Hoy los Cipayos Vendepatria que odian al pais festejan su cierre 😥🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/CU68bPZTkK — ✿ฺ ♡ ✿ฺ ♡ Kary 🧉 🇦🇷 💕 ✿ฺ ♡ ✿ฺ ♡ (@Kariv51) March 2, 2024

En el video relata cómo su familia se enteró de que él estaba con vida, gracias a la foto publicada por la Agencia Télam durante una visita del Presidente de facto, Leopoldo Galtieri a las Islas. En la imagen se observa a Pérez, con 18 años, junto a sus compañeros la Unidad del Regimiento de Artillería de Mercedes, leyendo los periódicos que les hicieron llegar en ese viaje.

“Esa foto fue en el año 82' y fue tapa de Crónica”, explica Saúl en diálogo con LaNoticia1.com sobre la imagen tomada por el fotógrafo Eduardo Farré, fallecido el año pasado. Y cuenta que “gracias a esa foto, mis viejos, se enteraron que estaba vivo porque obviamente no existían celulares, la comunicación era imposible, era escrita y no teníamos contacto con la familia acá en el continente".

Y recuerda: “Porque en ese momento mis viejos compraban todos los diarios, todas las revistas, a ver si me veían, si veían alguna foto, si le daban algún indicio de que yo estuviera con vida. Entonces, fue muy importante esa foto para mi familia, un sentimiento que no te lo puedo poner en valor porque no, no puedo".

Saúl Pérez es el primero que aparece en la imagen.

“Desde que volví a Malvinas yo me sentí muy identificado con Télam. Y cuando en el gobierno de Macri intentaron cerrarla, yo fui a militar con los compañeros periodistas de Télam. Yo no pertenezco a Télam, simplemente soy un ciudadano que tiene memoria”, explicó Pérez, oriundo de Merlo.

Y agregó: “Memoria y respeto por los periodistas que aman y abrazan al país y aquellos medios que lógicamente lo único que hacen es decir la verdad, y es un medio federal y no se puede borrar con un plumazo”. Cabe destacar que Milei no hizo ninguna mención a las Malvinas en su alocución en el Congreso, tema que está siempre presente en la oratoria de todos los presidentes desde la vuelta a la democracia.

“Me iba a las marchas, movilizaciones, los acompañaba en el edificio, he dado charlas de Malvinas explicando el porqué es importante la Agencia Federal de Noticias a nivel nacional y que gracias a Télam muchos periodistas existen hoy, porque todos los medios, orales, escritos y radiales, levantaban los cables de Télam y le llegaba la noticia a toda la Argentina”, dijo al asegurar que seguirá defendiendo el funcionamiento de la Agencia.

En cuanto a la foto precisó: “Fue el día que Galtieri llegó a Malvinas por primera vez, junto a medios de comunicaciones nacionales, junto a miembros de la CGT y representantes sindicalistas, además de uno que otro empresario”. Y recordó que “nosotros estábamos esperando que llegue un vuelo para mi unidad, para descargar municiones. Pero, lógicamente, venía el presidente y ese vuelo se atrasó para darle prioridad”.

“En un conflicto armado, una guerra que no sabes si volvés o no volvés, uno se aferra a las pequeñas cosas, como tener a la familia cerca; y a mí ese diario Crónica me hacía sentir estar cerca de mi viejo, de mi familia, porque mi viejo compraba el diario a veces todos los días cuando yo era chico, era el diario de los laburantes”, relató.

El cable publicado por Télam anunciando su cierre

El presidente Javier Milei dijo hoy en la Asamblea Legislativa que su gestión "va a cerrar" la agencia pública de noticias Télam, creada hace 78 años con el propósito de difundir información a todo el país con carácter federal y pluralista.

Como único argumento para anunciar su cierre, Milei consideró que la agencia "ha sido utilizada durante las ultimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista", el mismo justificativo que utilizó el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, cuando en 2018 se ordenaron 357 despidos en la agencia, muchos de ellos revertidos luego por la justicia,.

La agencia cumplió 78 años de vida el pasado 14 de abril, cuando recibió saludos y felicitaciones por su desempeño a lo largo de más de tres cuartos de siglo de parte de políticos de diferentes ideologías, personalidades del ámbito empresarial, sindical, académico y de los derechos humanos, entre otros puntos, incluido un especial y personalizado mensaje del papa Francisco.

Télam es la única agencia del país con red de corresponsales en todas las provincias argentinas y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales que posibilitan producir y proveer información de primera mano de los sucesos acontecidos en el mundo para diversos medios de comunicación, empresas, organismos e instituciones.

Cuenta con más de 700 empleados y afrontó en el pasado intentos de liquidación, cierre, despidos o achiques en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

Emite más de 500 cables por día con información de todo el país, al menos 200 fotografías y cuenta con departamentos de video, radio, un portal de noticias o redes sociales.

En sus inicios, hace 78 años, la agencia Télam fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press.

Su primer director fue el periodista Jerónimo Jutronich y el 12 de octubre de 1945 comenzó a emitir información. Tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo, sistemas ahora totalmente superados por los avances de la tecnología.

"Télam no se cierra. La vamos a defender no solo los trabajadores y trabajadoras de la Agencia sino todo el pueblo argentino, como con todas las empresas del estado, el patrimonio público y la soberanía de nuestra patria", publicó en X la secrataria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prenda, Carla Gaudensi, apenas terminó el discurso de Milei en el Congreso.

Martín Becerra, académico y experto en medios también advirtió que "Télam y Radio Nacional son los únicos medios con corresponsales en todas las provincias del país".

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman consideró el anuncio como "un ataque más a los trabajadores y trabajadoras".

El contenido generado diariamente por la agencia de noticias Télam resulta vital para el flujo informativo, dado que sirve de base para la información que publican los grandes medios y, también, permite llegar información de primera mano a medios de cada rincón del país.

Su carácter federal y pluralista permite dar voz a los sectores muchas veces ignorados por los grandes medios de comunicación.