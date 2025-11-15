La histórica Pulpería de Cacho Di Catarina, uno de los símbolos más representativos de San Antonio de Areco, celebra 195 años desde su fundación, manteniendo intacto el espíritu criollo que la convirtió en un punto de referencia cultural y social para generaciones enteras.

Declarada Patrimonio Histórico Provincial, la pulpería continúa siendo un lugar de encuentro para vecinos y visitantes, un espacio donde conviven la tradición, la música, el relato oral y la esencia gauchesca argentina.

Fundada hace casi dos siglos, la pulpería nació como un almacén de ramos generales, posta y sitio de reunión para gauchos, troperos y viajeros. Con el tiempo, y bajo el impulso de la familia Di Catarina, el lugar se convirtió en un verdadero ícono de la tradición.

Su figura más reconocida fue Cacho Di Catarina, quien dedicó su vida a sostener el espíritu del lugar, preservando usos y costumbres criollas.

Hoy, es la quinta generación de la familia la que mantiene abiertas sus puertas, honrando el legado de Cacho.

