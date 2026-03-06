Entre caminos que invitan a bajar la velocidad, flores que guardan secretos antiguos y atardeceres que tiñen todo de rosado, se encuentra San Gervasio, la pulpería que vio nacer a Tapalqué y se convirtió en un refugio elegido por viajeros y memoriosos. Un espacio donde la historia se mezcla con los sabores criollos.

Cómo llegar

La Pulpería San Gervasio se encuentra en el paraje Campodónico, sobre la Ruta Provincial 50, justo en el límite entre los partidos de Azul y Tapalqué. Está ubicada a unos 23 km de Tapalqué y a aproximadamente 31 km de Cacharí, lo que la convierte en una parada accesible desde distintos puntos de la región. Para llegar desde Tapalqué, solo hay que tomar la Ruta 50 rumbo a Campodónico, donde un desvío señalizado conduce por un camino de tierra directo a la pulpería. Quienes viajen desde Azul o desde CABA pueden tomar la Ruta Nacional 3 hasta Cacharí y luego continuar por la Ruta 50 hasta llegar a San Gervasio, en un recorrido que combina campo abierto, tranquilidad y la antesala perfecta para descubrir este histórico rincón bonaerense. La pulpería está a 277 km de Buenos Aires.

Una pulpería con historia, famosa por sus empanadas

El viento arma remolinos de tierra y el silencio parece guardar historias: así aparece la Pulpería San Gervasio, escondida en el paraje Campodónico. Llegar es parte del encanto y una verdadera aventura campestre. La Ruta Provincial 50 combina postales verdes que, por momentos, se ocultan tras el polvo y la serenidad del camino, hasta alcanzar el límite entre Azul y Tapalqué. Allí, el paisaje invita a bajar la velocidad y disfrutar del entorno. A mitad de camino entre Cacharí (31 km) y Tapalqué (23 km), esta pulpería histórica recuerda los orígenes de Tapalqué y también la vida rural de otros tiempos.

Sus raíces se remontan a 1850, cuando Manuel Cabral adquirió estas tierras y las bautizó “Estancia de la Libertad”, nombre que luego daría paso a la conocida “Estancia San Gervasio”. Desde entonces, fue un lugar elegido por la gente de campo, escenario de anécdotas y punto de encuentro para viajeros que buscaban descanso, historias y un vaso bien servido.

Antes de que lleguen las empanadas y las picadas, el paseo por la pulpería invita a detenerse en los detalles que la vuelven única. El jardín está lleno de flores que también guardan historias: la tradicional corona de novia, aquella planta que antiguamente se cultivaba en las casas de quienes soñaban con casarse con su gran amor; los conejitos rosados que llenan de colores las antiguas paredes. Ese entorno delicado contrasta con el espíritu bien criollo de la pulpería, famosa por sus empanadas, una receta que ya lleva tres generaciones dentro de la misma familia.

Cuando la puerta de la pulpería se abre, el campo infinito se despliega como una postal viva: los caballos parecen figuras en tres dimensiones recortadas sobre el paisaje, mientras la sombra fresca protege las mesas del sol de diciembre. A los costados, las vacas pastan con calma y los árboles se vuelven custodios del silencio y el lugar preferido de las aves durante la temporada veraniega. El verde domina en todas las direcciones y, al atardecer, el cielo rosado se funde con las paredes antiguas de SanGervasio, creando escenas que parecen pinturas fugaces.

Si andas buscando vivir una experiencia diferente San Gervasio mantiene vivo ese espíritu auténtico con sus paredes que cuentan secretos, mostradores que sobrevivieron a generaciones y un ambiente que huele a tradición. Un rincón ideal para quienes aman los lugares con alma, lejos del ruido y cerca de la esencia del campo bonaerense. Ir es hacer un viaje al pasado.

Redes sociales: @pulperiasangervasio