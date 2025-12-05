La diputada nacional Lilia Lemoine visitó Necochea el fin de semana para conocer el puerto espacial Malacara, la base operativa de la empresa argentina TLON Space, ubicada sobre la costa del partido de Lobería. La presencia de la legisladora buscó interiorizarse sobre el proyecto que apunta a realizar el primer lanzamiento orbital desde territorio bonaerense.

Según informó el portal local TSN, el puerto espacial es la sede desde donde TLON Space trabaja hace más de tres años en el desarrollo del cohete Aventura 1, un vehículo pensado para iniciar una campaña que proyecta colocar al menos seis nanosatélites en órbita entre 2026 y 2027. La firma ya completó diez vuelos suborbitales, pero esta será la primera prueba con alcance orbital.

El sitio Malacara —ubicado en un sector costero estratégico entre Lobería y Necochea— ganó relevancia en los últimos años por el avance del sector aeroespacial privado. La visita de Lemoine, quien integra el Congreso en representación de la Provincia, puso en agenda regional el impacto que podría tener el desarrollo tecnológico en ambas ciudades.

Desde TLON Space remarcaron que el objetivo del próximo lanzamiento es un paso clave para posicionar a la Argentina en el mercado espacial de pequeña escala. El proyecto genera expectativa en la comunidad local, que sigue de cerca la evolución de una iniciativa inédita en territorio bonaerense.

