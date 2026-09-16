La Renga podría volver a presentarse en Necochea durante enero de 2027. El recital se realizaría durante la segunda quincena de enero y tendría como escenario el mismo predio utilizado en su última visita.

Ads

Según fuentes vinculadas a la organización citadas por el medio elecos.com.ar, todavía resta la confirmación oficial de la banda, pero las gestiones apuntan a concretar nuevamente el desembarco del grupo liderado por Gustavo “Chizzo” Napoli.

Una banda que ya convocó a más de 30 mil personas

Ads

La Renga tiene una historia previa con Necochea. Su primera presentación en la ciudad fue en marzo de 2005, cuando tocó en el Club Huracán. La segunda ocurrió el 28 de diciembre de 2024, en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal.

En aquella oportunidad, la convocatoria superó las 30.000 personas, convirtiendo al recital en uno de los espectáculos de mayor asistencia registrados en la historia de Necochea.

Ads

El eventual regreso volvería a colocar a la ciudad dentro del circuito de grandes recitales de verano, con el movimiento turístico y comercial que suelen generar este tipo de acontecimientos.

También analizan sumar otros nombres

La posible presentación de La Renga no sería la única alternativa que se analiza para la temporada. También se evalúa la llegada de otras bandas del rock nacional, entre ellas Airbag.

A su vez, existe la posibilidad de organizar otro espectáculo al aire libre que podría contar con la participación de la banda local El Plan de la Mariposa.

Ads

Entre los nombres que aparecen como posibles invitados se mencionan Divididos y Ciro y Los Persas, aunque, al igual que en el caso de La Renga, no existe todavía una confirmación oficial.