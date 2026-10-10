La Renga volverá a presentarse en Necochea durante la temporada de verano. La banda confirmó un recital para el sábado 30 de enero de 2027 en el Polideportivo Municipal, una fecha que promete convocar a seguidores de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país.

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Según se informó, las entradas saldrán a la venta el jueves 29 de octubre a través de la plataforma Arte Infernal. Además, habrá puntos de venta físicos, aunque la organización todavía no comunicó dónde estarán ubicados.

Cuándo salen las entradas para La Renga en Necochea

Los fanáticos podrán comenzar a adquirir sus tickets a partir del 29 de octubre. Por el momento, no se difundieron detalles sobre los horarios de venta, los accesos al predio ni la posible participación de bandas invitadas.

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Tampoco se brindaron precisiones sobre el operativo de seguridad y tránsito que acompañará el espectáculo, aspectos que suelen definirse a medida que se acerca la fecha del recital.

La presentación se realizará en plena temporada turística, por lo que se espera la llegada de público de diferentes localidades, aunque la organización todavía no informó la capacidad habilitada ni las características definitivas del evento.

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Cuánto podrían costar las entradas

Uno de los datos más esperados es el precio de los tickets. Hasta el momento, no hay un valor oficial confirmado para el recital de Necochea.

Como referencia, las entradas generales para presentaciones recientes de La Renga rondaron los $80.000, más los cargos por servicio. Esa cifra permite tener una orientación sobre el posible costo, aunque no garantiza que se mantenga para la fecha de enero.

El precio definitivo deberá ser anunciado por la banda o la organización cuando se publiquen las condiciones de venta.

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Una fecha en plena temporada de verano

El recital del 30 de enero se sumará a la agenda de espectáculos de la temporada estival en Necochea, uno de los destinos turísticos de la costa bonaerense.

La confirmación de La Renga genera expectativas entre sus seguidores, que deberán esperar hasta el inicio de la venta para conocer el valor definitivo de las entradas y los lugares habilitados para comprarlas.