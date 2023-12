La Reserva Municipal Los Robles está ubicada en la localidad de La Reja, partido de Moreno. Son 268 hectáreas con un bosque, humedal y el lago San Francisco y el Dique Roggero. La demanda para la temporada de verano 2024 es alta y el visitante se puede alojar en cabañas, posadas o el sector de camping.

De acuerdo a la información a la que accedió LaNoticia1.com ya agotó la disponibilidad de cabañas y posadas. Solo quedan algunas parcelas para acampar, aunque siempre es recomendable consultar por si se baja alguna reserva. Les dejamos el mail de Los robles al final de la nota.

Para marzo todavía no hay reservas ni tarifas. Según le dijeron a este medio, es probable que bajen los precios por que es temporada baja aunque obviamente va a depender de la inflación que ocurra en estos tiempos.

Servicios y actividades

El predio dispone de bosque con senderos para recorrer; zona de mesas y parrillas; sector gastronómico; cabañas y posadas con pileta; zona de camping; sector de juegos y plaza húmeda; y un paseo costero a orillas del Lago San Francisco para contemplar los atardeceres.

Además, se puede hacer avistaje de aves, caminatas guiadas, recorridos a pie o en bicicleta. En el sector gastronómico hay food trucks, proveeduría y espectáculos en vivo.

Por si fuera poco, hay una feria artesanal, clases de yoga para todas las edades, recreación y deportes y hasta Chi – Kung, que es el Yoga chino.

Alojamiento

De acuerdo a la información que le brindaron a LaNoticia1.com las opciones son:

Cabañas de madera hasta un máximo de 3 personas por un precio de noche $ 20.000

Cuenta con una cama extensible a 2 plazas más una cama pequeña para niños (hasta 10 años)

Posadas de material hasta un máximo de 3 personas (4 personas si entre ellas hubiera menores), precio por noche $ 25.000

Cuenta con un futón (2 plazas) y una cama de plaza y 1/2.

Posadas de material hasta un máximo de 5 personas (6 personas si entre ellas hubiera menores), precio por noche $ 35.000

Cuenta con cama 2 plazas matrimonial + cama plaza y media + futón doble.

Servicios con los que cuenta el hospedaje

Kitchenette • Heladera • Baño privado• Ducha con agua caliente • Aire acondicionado • Anafe eléctrico • Mesa y banquetas • Exterior con mesa y parrilla.

Opcional: Desayunos (varios menues). Solo sábados y domingos.

Se alquilan de lunes a domingo, horario de check in 12 a 14 hs y check out 10 AM del día siguiente.

Zona de acampe

Estadía por día por persona: $ 1.200

Parcela para casa rodante por día: $ 5.000

Días disponibles: martes a domingo, horario de check in 10 AM (hasta las 14 hs) y check out 10 AM del día siguiente.

Cuenta con: Zona de fogón, baños (ducha de agua fría), bachas, mesa y parrillas. No cuenta con pileta.

Las reservas se toman de lunes a viernes de 8 a 14 hs y deben hacerse con al menos 48 hs de anticipación. Solo pueden reservar los mayores de 18 años.

El medio de pago por el momento es solo efectivo y se abona en caja al ingreso al Parque.

Los meses de diciembre, enero y febrero están agotados, salvo en la zona de acampe. Les sugerimos consultar disponibilidad al reservalosrobles@moreno.gov.ar