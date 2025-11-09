El Gran Premio de Brasil terminó, pero la verdadera imagen del domingo no fue la bandera a cuadros: fue la postal del box de Franco Colapinto, rodeado por una multitud de argentinos que, como si estuviesen arengando en una tribuna, cantaban aclamando al pilarense.

“Vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Colapinto todos la vuelta vamos a dar”, se escuchó retumbar en Interlagos, con banderas celestes y blancas al viento mientras Franco los seguía agitando una bandera argentina desde el corazón del paddock de la Fórmula 1.

NOOOOO MIREN LA CANTIDAD DE ARGENTINOS AFUERA DEL BOX DE FRANCO COLAPINTO EN INTERLAGOS



QUÉ LOCURA 😭🇦🇷



📹 @old_thay pic.twitter.com/hLvlSE89YD — 43 ★ (@ColapintoFiles) November 9, 2025

El momento fue tan potente que Alpine Argentina, la filial local de la escudería francesa, decidió compartir una foto del momento en sus redes oficiales. En X (ex Twitter), la cuenta @AlpineArg_ publicó la imagen con una frase que lo resume todo:

“Es la postal de todos los tiempos. La revolución Colapinto en su máximo esplendor.”

La escena recorrió el país en minutos: un piloto argentino en la máxima categoría, un equipo europeo con representación local rindiéndose ante la pasión celeste y blanca, y una hinchada que hizo del circuito paulista un pedazo de Buenos Aires.

Es la postal de todos los tiempos.



La revolución Colapinto en su máximo esplendor 🇦🇷🫂🥹 pic.twitter.com/2exEZyJmsm — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 9, 2025

En lo deportivo, Colapinto completó una carrera sólida y estratégica. Terminó 15º en el Gran Premio de Brasil, luego de haber protagonizado algunas maniobras notables, entre ellas una defensa frente al francés Isaac Hadjar y un intenso mano a mano con Lance Stroll. También mostró su madurez al reponerse del despiste del sábado en la carrera Sprint, que había complicado su clasificación.

Durante varias vueltas, el piloto argentino llegó a estar dentro del top 10, y en el giro 47 marcó una de las vueltas más rápidas de la competencia, a bordo del A525 de Alpine. Su ritmo constante y su capacidad para adaptarse a las distintas estrategias de neumáticos confirmaron lo que muchos analistas del paddock ya señalan: Franco tiene el nivel para quedarse.

Un argentino en la máxima

Lo que representa Colapinto va más allá de los resultados. A sus 21 años, el bonaerense devolvió al automovilismo argentino un lugar en la Fórmula 1 después de más de dos décadas de ausencia. Su reciente confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 fue recibida como una verdadera celebración nacional.

El respaldo del público argentino —que en Interlagos se hizo sentir como nunca— marcó un antes y un después. Para Alpine Argentina, la “revolución Colapinto” no es solo una campaña de marketing: es el reconocimiento de que el piloto argentino se transformó en un fenómeno cultural, un puente entre la pasión del fútbol y la precisión del automovilismo.

El canto, la bandera y la emoción compartida condensaron algo más profundo: el regreso del entusiasmo popular por la Fórmula 1, una categoría que por años se sintió lejana, pero que hoy vuelve a tener acento bonaerense.

Lo que viene

Después del paso por Brasil, la Fórmula 1 continuará su calendario en Las Vegas, donde Franco buscará seguir sumando experiencia y minutos en pista. Su objetivo, según adelantó su entorno, es cerrar el año consolidando su adaptación a la categoría y llegar al 2026 con el aprendizaje técnico y mental que exige la máxima.

Mientras tanto, su nombre sigue creciendo dentro y fuera de los boxes. Los fanáticos lo siguen en masa, los medios internacionales ya lo comparan con los grandes debutantes de la década y las redes se llenan de banderas argentinas cada vez que se sube al auto.

Colapinto no solo corre; representa. Y cada vez que flamea su bandera en el box, miles sienten que, al menos por un rato, el automovilismo también puede sonar a cancha..